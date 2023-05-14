14 мая 2023

Немецкие политики устроили скандал из-за флага Украины в центре Берлина

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, украина, флаг, stock
Флаг Украины хотели повесить на здание на улице Карла Либкнехта Фото:

В Германии разгорелся скандал из-за предложения председателя берлинской фракции «Левых» Филиппа Вольфайль, предложившего повесить флаг Украины на здание штаб-квартиры партии. Проблема в том, что здание находится на улице Карла Либкнехта, сообщают в СМИ.

«Накануне партийного съезда в партии „Левых“ разгорается жаркая дискуссия. Должен ли украинский флаг висеть на доме Карла Либкнехта», — сообщает немецкая газета Die Tageszeitung.

По мнению немцев, флаг Украины на здании, которое находится на улице Карла Либкнехта — позор. «Либкнехт в гробу переворачивается. Лучше всего было бы переименовать Дом Карла-Либкнехта в Дом [пособника нацисткой Германии, националиста Степана] Бандеры в знак антифашистской солидарности», — добавили в статье.

Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин в ночь на 14 мая ради встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом. Агентство рассказывало, что украинский лидер во время визита чуть не лишился своего телефона и зарядного устройства, а также уронил медаль Карла Великого. Кроме этого в Германии заметили снайперов, которые дежурили на зданиях во время визита Зеленского.

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В Германии разгорелся скандал из-за предложения председателя берлинской фракции «Левых» Филиппа Вольфайль, предложившего повесить флаг Украины на здание штаб-квартиры партии. Проблема в том, что здание находится на улице Карла Либкнехта, сообщают в СМИ. «Накануне партийного съезда в партии „Левых“ разгорается жаркая дискуссия. Должен ли украинский флаг висеть на доме Карла Либкнехта», — сообщает немецкая газета Die Tageszeitung. По мнению немцев, флаг Украины на здании, которое находится на улице Карла Либкнехта — позор. «Либкнехт в гробу переворачивается. Лучше всего было бы переименовать Дом Карла-Либкнехта в Дом [пособника нацисткой Германии, националиста Степана] Бандеры в знак антифашистской солидарности», — добавили в статье. Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин в ночь на 14 мая ради встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом. Агентство рассказывало, что украинский лидер во время визита чуть не лишился своего телефона и зарядного устройства, а также уронил медаль Карла Великого. Кроме этого в Германии заметили снайперов, которые дежурили на зданиях во время визита Зеленского.
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