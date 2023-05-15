Мирошник заявил о прилетах у автовокзала в Луганске

Ракеты упали у автовокзала (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В районе автовокзала в Луганске зафиксировано два ракетных прилета. Об этом сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
«Два прилета в район автовокзала в Луганске. Скорее всего ракеты. Бьют по тому же сценарию», — написал Мирошник в своем telegram-канале.
По его заявлению, первый взрыв был глухим, а второй — раскатистый. Мирошник считает, что целью удара была территория бывшего авиационного училища штурманов.
Одновременно с информацией об ударах в ЛНР, издание Baza сообщило об атаке беспилотника на склад военной техники в Брянской области. Было повреждено 5 единиц техники.
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