14 мая 2023
13 мая 2023

В Тюмени больше недели не могут найти пенсионера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, пенсионер, прогулка, дедушка, трость, пенсия
Пенсионер вышел из дома и пропал Фото:

В Тюмени пенсионер вышел из дома и пропал. Мужчину ищут уже восьмой день. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая сова» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал человек! Пыряков Сергей Сергеевич, 1958 года рождения. Обстоятельства пропажи: 7 мая 2023 года ушел из дома по улице Бабарынка в Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в ориентировке.

Во что был одет мужчина, неизвестно. Отмечается, что у тюменца худощавое телосложение, а также седые короткие волосы. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить в полицию или обратиться к волонтерам отряда по телефону 8-932-32-39-911.

Мужчина пропал 7 мая 2023 года
Мужчина пропал 7 мая 2023 года
Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени пенсионер вышел из дома и пропал. Мужчину ищут уже восьмой день. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая сова» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал человек! Пыряков Сергей Сергеевич, 1958 года рождения. Обстоятельства пропажи: 7 мая 2023 года ушел из дома по улице Бабарынка в Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в ориентировке. Во что был одет мужчина, неизвестно. Отмечается, что у тюменца худощавое телосложение, а также седые короткие волосы. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить в полицию или обратиться к волонтерам отряда по телефону 8-932-32-39-911.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...