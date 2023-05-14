В Тюмени больше недели не могут найти пенсионера. Фото

15 мая 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Пенсионер вышел из дома и пропал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени пенсионер вышел из дома и пропал. Мужчину ищут уже восьмой день. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая сова» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал человек! Пыряков Сергей Сергеевич, 1958 года рождения. Обстоятельства пропажи: 7 мая 2023 года ушел из дома по улице Бабарынка в Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в ориентировке. Во что был одет мужчина, неизвестно. Отмечается, что у тюменца худощавое телосложение, а также седые короткие волосы. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить в полицию или обратиться к волонтерам отряда по телефону 8-932-32-39-911. Мужчина пропал 7 мая 2023 года Фото: «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

В Тюмени пенсионер вышел из дома и пропал. Мужчину ищут уже восьмой день. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая сова» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал человек! Пыряков Сергей Сергеевич, 1958 года рождения. Обстоятельства пропажи: 7 мая 2023 года ушел из дома по улице Бабарынка в Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в ориентировке. Во что был одет мужчина, неизвестно. Отмечается, что у тюменца худощавое телосложение, а также седые короткие волосы. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить в полицию или обратиться к волонтерам отряда по телефону 8-932-32-39-911.