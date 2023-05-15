Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вынуждены использовать дроны для борьбы с вражескими аппаратами в небе, так как противовоздушная оборона не эффективна против таких маленьких целей. Военный корреспондент URA.RU продемонстрировал, как беспилотники сражаются над зоной боевых действий.
На кадрах украинский квадрокоптер наблюдает за полем боя и корректирует артиллерийский огонь ВСУ. Рядом с ним находится российский дрон, который после лобовой атаки заставил вражеский беспилотник упасть на землю.
«Таран — это достаточно эффективный способ. Основной фактор здесь — навык обращения с дроном. Конечно, каждый раз таким способом уничтожая дрон противника, мы рискуем своим беспилотником, а у противника их явно больше», — передает корреспондент URA.RU слова инструктора курсов операторов БПЛА ССО «Урал» с позывным Фил. По его словам, операторы дронов ведут все те же боевые действия, только в воздухе и без прямого столкновения с противником. «Для уничтожения БПЛА противника используется достаточно много технологий — это различного рода ружья, системы радиоэлектронной борьбы, подавляющие сигнал», — заявил специалист.
При этом он подчеркнул, что противовоздушная оборона неэффективна против дронов, так как БПЛА является довольно маленькой целью. К тому же беспилотники достаточно дешевые, и сбивать их при помощи ПВО крайне невыгодно.
Фил отметил, что именно поэтому российской армии нужно развивать направление в области обучения операторов дронов. «Я думаю, что к концу этого года появятся технологические решения. Вот тогда мы придем к успеху», — резюмировал специалист.
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