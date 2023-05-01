«Ведомости»: на развитие беспилотной авиации в России потратят 560 млрд рублей

02 мая 2023 в 04:15 Размер текста - 17 +

Средства на развитие отрасли БПЛА могут быть получены от инвесторов и федерального бюджета Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для развития беспилотной авиации России потребуется финансирование на сумму 560 млрд рублей до конца нынешнего десятилетия. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства об утверждении стратегии развития отечественных беспилотных авиационных систем (БАС) до 2030 года. «Ежегодная потребность в финансировании отрасли до 2030 г. оценивается в 70 млрд рублей, общая потребность — в 560 млрд рублей. Источниками финансирования <…> могут быть средства из федерального бюджета и бюджетов субъектов, ресурсы институтов развития, а также вложения игроков рынка и частных инвесторов», — заявлено в соответствующей документации, содержание которой передают «Ведомости». Издание также сообщает, что объем отечественного рынка БПЛА должен будет составить 180 953 единицы, из которых 147 200 будут произведены в России. Также в документах указано, что доля отечественных беспилотников к концу этого десятилетия в общем объеме рынка должна составить 70%. Ранее стало известно, что в России начнется строительство первого завода по производству беспилотников. Под реализацию проекта было приобретено более 40 тысяч квадратных метров территории. Кроме того, URA.RU рассказало о том, как в зоне проведения специальной военной операции российские бойцы научились уничтожать вражеские БПЛА без помощи оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для развития беспилотной авиации России потребуется финансирование на сумму 560 млрд рублей до конца нынешнего десятилетия. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства об утверждении стратегии развития отечественных беспилотных авиационных систем (БАС) до 2030 года. «Ежегодная потребность в финансировании отрасли до 2030 г. оценивается в 70 млрд рублей, общая потребность — в 560 млрд рублей. Источниками финансирования <…> могут быть средства из федерального бюджета и бюджетов субъектов, ресурсы институтов развития, а также вложения игроков рынка и частных инвесторов», — заявлено в соответствующей документации, содержание которой передают «Ведомости». Издание также сообщает, что объем отечественного рынка БПЛА должен будет составить 180 953 единицы, из которых 147 200 будут произведены в России. Также в документах указано, что доля отечественных беспилотников к концу этого десятилетия в общем объеме рынка должна составить 70%. Ранее стало известно, что в России начнется строительство первого завода по производству беспилотников. Под реализацию проекта было приобретено более 40 тысяч квадратных метров территории. Кроме того, URA.RU рассказало о том, как в зоне проведения специальной военной операции российские бойцы научились уничтожать вражеские БПЛА без помощи оружия.