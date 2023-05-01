01 мая 2023

«Ведомости»: на развитие беспилотной авиации в России потратят 560 млрд рублей

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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "полоса препятствий". Пермь, полоса препятствий, квадрокоптер, дрон, аэросъемка
Средства на развитие отрасли БПЛА могут быть получены от инвесторов и федерального бюджета Фото:

Для развития беспилотной авиации России потребуется финансирование на сумму 560 млрд рублей до конца нынешнего десятилетия. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства об утверждении стратегии развития отечественных беспилотных авиационных систем (БАС) до 2030 года.

«Ежегодная потребность в финансировании отрасли до 2030 г. оценивается в 70 млрд рублей, общая потребность — в 560 млрд рублей. Источниками финансирования <…> могут быть средства из федерального бюджета и бюджетов субъектов, ресурсы институтов развития, а также вложения игроков рынка и частных инвесторов», — заявлено в соответствующей документации, содержание которой передают «Ведомости».

Издание также сообщает, что объем отечественного рынка БПЛА должен будет составить 180 953 единицы, из которых 147 200 будут произведены в России. Также в документах указано, что доля отечественных беспилотников к концу этого десятилетия в общем объеме рынка должна составить 70%.

Ранее стало известно, что в России начнется строительство первого завода по производству беспилотников. Под реализацию проекта было приобретено более 40 тысяч квадратных метров территории. Кроме того, URA.RU рассказало о том, как в зоне проведения специальной военной операции российские бойцы научились уничтожать вражеские БПЛА без помощи оружия.

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Для развития беспилотной авиации России потребуется финансирование на сумму 560 млрд рублей до конца нынешнего десятилетия. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства об утверждении стратегии развития отечественных беспилотных авиационных систем (БАС) до 2030 года. «Ежегодная потребность в финансировании отрасли до 2030 г. оценивается в 70 млрд рублей, общая потребность — в 560 млрд рублей. Источниками финансирования <…> могут быть средства из федерального бюджета и бюджетов субъектов, ресурсы институтов развития, а также вложения игроков рынка и частных инвесторов», — заявлено в соответствующей документации, содержание которой передают «Ведомости». Издание также сообщает, что объем отечественного рынка БПЛА должен будет составить 180 953 единицы, из которых 147 200 будут произведены в России. Также в документах указано, что доля отечественных беспилотников к концу этого десятилетия в общем объеме рынка должна составить 70%. Ранее стало известно, что в России начнется строительство первого завода по производству беспилотников. Под реализацию проекта было приобретено более 40 тысяч квадратных метров территории. Кроме того, URA.RU рассказало о том, как в зоне проведения специальной военной операции российские бойцы научились уничтожать вражеские БПЛА без помощи оружия.
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