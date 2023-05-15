Военкор Ткач назвал главное преимущество ВСУ в Бахмуте

Военкор Ткач высоко оценил украинскую разведку в Бахмуте

16 мая 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

У ВСУ значительное преимущество в разведке, считает Василий Ткач Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ значительно превосходят российскую армию в плане разведки. Спутники НАТО и дроны активно работают в Бахмуте (Артемовск, ДНР) и создают тем самым опасные ситуации для РФ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «У них очень хорошая разведка НАТОвская, которая позволяет находить какие-то узкие места, где их атака будет наиболее успешной. По количеству — спутников, беспилотников — они нас сейчас превосходят. Спутниковая группировка НАТОвская, много частных компаний западных, у которых есть свои спутники на Орбите, — все они передают Киеву информацию. Плюс большое количество беспилотных летательных аппаратов. Самолеты-разведчики НАТО, которые летают, например, из Румынии. Их средства разведки достают достаточно далеко. То есть разведка стран НАТО полностью работает. Это, конечно, сложности», — объяснил Василий Ткач. При этом, по словам военного корреспондента, ни одна из сторон не предпринимает активных действий в Бахмуте. «Пока мы видим, что украинские военные используют тактику каких-то малых столкновений, то есть никакого генерального сражения они там не устраивают, силы не скапливают для того, чтобы это сделать. Это чревато тем, что их обнаружит наша артиллерия и уничтожит. Никто из сторон не хочет давать генеральное сражение. Обе стороны [идут маленькими шажками]. Причем, это с начала конфликта было заметно. Еще с Мариуполя, где также продвигалось наше наступление. Постепенно заняли один портал, выдвинулись противники с другого портала. Но сообщается, что зачистка города уже подходит к самозавершению», — подчеркнул Ткач. Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что штурмовые отряды Вооруженных сил России продолжают вести ожесточенные бои на западной окраине Бахмута. По данным telegram-канала «Украина.ру», на южном фланге города утраченные западнее Клещеевки позиции вернуть не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ значительно превосходят российскую армию в плане разведки. Спутники НАТО и дроны активно работают в Бахмуте (Артемовск, ДНР) и создают тем самым опасные ситуации для РФ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «У них очень хорошая разведка НАТОвская, которая позволяет находить какие-то узкие места, где их атака будет наиболее успешной. По количеству — спутников, беспилотников — они нас сейчас превосходят. Спутниковая группировка НАТОвская, много частных компаний западных, у которых есть свои спутники на Орбите, — все они передают Киеву информацию. Плюс большое количество беспилотных летательных аппаратов. Самолеты-разведчики НАТО, которые летают, например, из Румынии. Их средства разведки достают достаточно далеко. То есть разведка стран НАТО полностью работает. Это, конечно, сложности», — объяснил Василий Ткач. При этом, по словам военного корреспондента, ни одна из сторон не предпринимает активных действий в Бахмуте. «Пока мы видим, что украинские военные используют тактику каких-то малых столкновений, то есть никакого генерального сражения они там не устраивают, силы не скапливают для того, чтобы это сделать. Это чревато тем, что их обнаружит наша артиллерия и уничтожит. Никто из сторон не хочет давать генеральное сражение. Обе стороны [идут маленькими шажками]. Причем, это с начала конфликта было заметно. Еще с Мариуполя, где также продвигалось наше наступление. Постепенно заняли один портал, выдвинулись противники с другого портала. Но сообщается, что зачистка города уже подходит к самозавершению», — подчеркнул Ткач. Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что штурмовые отряды Вооруженных сил России продолжают вести ожесточенные бои на западной окраине Бахмута. По данным telegram-канала «Украина.ру», на южном фланге города утраченные западнее Клещеевки позиции вернуть не удалось.