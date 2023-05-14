14 мая 2023

В Пермском крае жителям запрещают ходить в лес

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Борьба с лесными пожарами идет по всему Уралу Фото:
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В Пермском крае власти продлевают запрет на посещение лесов в ряде территорий. Сообщение об этом размещено на сайте регионального минприроды.

«С 15 до 19 мая вводится ограничение пребывания граждан в лесах на территории Очерского, Осинского, Кунгурского, Кишертского лесничеств, Кыновского участкового лесничества Лысьвенского лесничества, Чернушинского участкового лесничества Октябрьского лесничеств в связи с установлением 4 и 5 классов пожарной опасности (высокая и чрезвычайная пожарная опасность)», — говорится на сайте ведомства. Кроме этого, с 16 по 19 мая ходить в лес запрещено на территории Добрянского лесничества, а с 18 по 19 мая на территории Сивинского лесничества.

В мае лесные пожары охватили территории по всему Уралу. Не обошлось без жертв. Пермские спасатели помогают бороться с огнем соседям. Ученые не остаются в стороне — профессор ПГНИУ Михаил Рогозин говорит, что не допустить разгула стихии может помочь контролируемое выжигание лесной подстилки.

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В Пермском крае власти продлевают запрет на посещение лесов в ряде территорий. Сообщение об этом размещено на сайте регионального минприроды. «С 15 до 19 мая вводится ограничение пребывания граждан в лесах на территории Очерского, Осинского, Кунгурского, Кишертского лесничеств, Кыновского участкового лесничества Лысьвенского лесничества, Чернушинского участкового лесничества Октябрьского лесничеств в связи с установлением 4 и 5 классов пожарной опасности (высокая и чрезвычайная пожарная опасность)», — говорится на сайте ведомства. Кроме этого, с 16 по 19 мая ходить в лес запрещено на территории Добрянского лесничества, а с 18 по 19 мая на территории Сивинского лесничества. В мае лесные пожары охватили территории по всему Уралу. Не обошлось без жертв. Пермские спасатели помогают бороться с огнем соседям. Ученые не остаются в стороне — профессор ПГНИУ Михаил Рогозин говорит, что не допустить разгула стихии может помочь контролируемое выжигание лесной подстилки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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