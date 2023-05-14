В Пермском крае жителям запрещают ходить в лес

15 мая 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Борьба с лесными пожарами идет по всему Уралу Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Пермском крае власти продлевают запрет на посещение лесов в ряде территорий. Сообщение об этом размещено на сайте регионального минприроды. «С 15 до 19 мая вводится ограничение пребывания граждан в лесах на территории Очерского, Осинского, Кунгурского, Кишертского лесничеств, Кыновского участкового лесничества Лысьвенского лесничества, Чернушинского участкового лесничества Октябрьского лесничеств в связи с установлением 4 и 5 классов пожарной опасности (высокая и чрезвычайная пожарная опасность)», — говорится на сайте ведомства. Кроме этого, с 16 по 19 мая ходить в лес запрещено на территории Добрянского лесничества, а с 18 по 19 мая на территории Сивинского лесничества. В мае лесные пожары охватили территории по всему Уралу. Не обошлось без жертв. Пермские спасатели помогают бороться с огнем соседям. Ученые не остаются в стороне — профессор ПГНИУ Михаил Рогозин говорит, что не допустить разгула стихии может помочь контролируемое выжигание лесной подстилки.

В Пермском крае власти продлевают запрет на посещение лесов в ряде территорий. Сообщение об этом размещено на сайте регионального минприроды. «С 15 до 19 мая вводится ограничение пребывания граждан в лесах на территории Очерского, Осинского, Кунгурского, Кишертского лесничеств, Кыновского участкового лесничества Лысьвенского лесничества, Чернушинского участкового лесничества Октябрьского лесничеств в связи с установлением 4 и 5 классов пожарной опасности (высокая и чрезвычайная пожарная опасность)», — говорится на сайте ведомства. Кроме этого, с 16 по 19 мая ходить в лес запрещено на территории Добрянского лесничества, а с 18 по 19 мая на территории Сивинского лесничества. В мае лесные пожары охватили территории по всему Уралу. Не обошлось без жертв. Пермские спасатели помогают бороться с огнем соседям. Ученые не остаются в стороне — профессор ПГНИУ Михаил Рогозин говорит, что не допустить разгула стихии может помочь контролируемое выжигание лесной подстилки.