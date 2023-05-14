14 мая 2023
13 мая 2023

Пермский ученый предложил бороться с лесными пожарами огнем

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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Огонь охватывает огромные площади по всей стране Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Ученый пермского университета (ПГНИУ) Михаил Рогозин для борьбы с лесными пожарами предложил использовать огонь. По словам профессора, доктора биологических наук, не допустить разгула стихии поможет контролируемое выжигание лесной подстилки.

«Стоит вспоминать о контролируемом выжигании лесной подстилки. Ведь что горит в лесу? Горит так называемая подстилка — опавшие листья, хвоя, мох. Но если траву ежегодно выкашивать, а ранней весной выжигать сухую подстилку, гореть будет нечему», — говорит Рогозин. Его слова URA.RU передала пресс-служба ПГНИУ.

Ученый отмечает, что не делают этого в лесничествах из-за большой ресурсозатратности мероприятий. Раньше сухой травы в таком количестве не было, так как близ деревень и сел местные жители пасли скот. Сейчас же, чтобы обезопасить населенные пункты, нужно ежегодно скашивать траву и обновлять минерализованные полосы, говорит ученый.

Весной 2023 года в большинстве регионов России бушуют лесные пожары. Жертвами стихии стали не только природные угодья, но и люди. Пермские спасатели помогают коллегам из соседних регионов.

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Ученый пермского университета (ПГНИУ) Михаил Рогозин для борьбы с лесными пожарами предложил использовать огонь. По словам профессора, доктора биологических наук, не допустить разгула стихии поможет контролируемое выжигание лесной подстилки. «Стоит вспоминать о контролируемом выжигании лесной подстилки. Ведь что горит в лесу? Горит так называемая подстилка — опавшие листья, хвоя, мох. Но если траву ежегодно выкашивать, а ранней весной выжигать сухую подстилку, гореть будет нечему», — говорит Рогозин. Его слова URA.RU передала пресс-служба ПГНИУ. Ученый отмечает, что не делают этого в лесничествах из-за большой ресурсозатратности мероприятий. Раньше сухой травы в таком количестве не было, так как близ деревень и сел местные жители пасли скот. Сейчас же, чтобы обезопасить населенные пункты, нужно ежегодно скашивать траву и обновлять минерализованные полосы, говорит ученый. Весной 2023 года в большинстве регионов России бушуют лесные пожары. Жертвами стихии стали не только природные угодья, но и люди. Пермские спасатели помогают коллегам из соседних регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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