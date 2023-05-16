Нефтяники заманивают курганских сантехников на работу в Сургут северными надбавками

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Сантехникам на производстве в ХМАО обещают выплачивать зарплату и надбавки Фото:

Нефтедобывающая компания из ХМАО обещает платить слесарям-сантехникам из Курганской области за работу 80 тысяч рублей и дополнительную надбавку в размере 20% сразу после трудоустройства. Вахта рассчитана на 28 дней, указано на сайте бесплатных объявлений.

«Компания занимается капитальным ремонтом и бурением боковых стволов скважин на месторождениях заказчика. Требуются слесари-сантехники четвертого разряда. Зарплата: от 80 000 рублей (без учета северных надбавок с 20% доплатой при трудоустройстве)», — говорится в сообщении в разделе «работа» на портале «Авито».

Один раз для трудоустройства придется самим купить билет на поезд. После чего расходы на транспортировку от места жительства до Сургута и обратно возьмет на себя предприятие. Работодатель обещает снабдить соискателей средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. В объявлении указано, что питание будет производиться «за свой счет» в местных столовых или производственных общежитиях. Претендентам рекомендовано на первые пять дней вахты иметь необходимый запас продуктов.

Ранее компания из ХМАО предлагала вахтовикам зарплату от 150 тысяч рублей и 50% северных с первого дня работы. Работодателю требовались сварщики, мастера строительно-монтажных работ, наладчики станков и машинисты.

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Нефтедобывающая компания из ХМАО обещает платить слесарям-сантехникам из Курганской области за работу 80 тысяч рублей и дополнительную надбавку в размере 20% сразу после трудоустройства. Вахта рассчитана на 28 дней, указано на сайте бесплатных объявлений. «Компания занимается капитальным ремонтом и бурением боковых стволов скважин на месторождениях заказчика. Требуются слесари-сантехники четвертого разряда. Зарплата: от 80 000 рублей (без учета северных надбавок с 20% доплатой при трудоустройстве)», — говорится в сообщении в разделе «работа» на портале «Авито». Один раз для трудоустройства придется самим купить билет на поезд. После чего расходы на транспортировку от места жительства до Сургута и обратно возьмет на себя предприятие. Работодатель обещает снабдить соискателей средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. В объявлении указано, что питание будет производиться «за свой счет» в местных столовых или производственных общежитиях. Претендентам рекомендовано на первые пять дней вахты иметь необходимый запас продуктов. Ранее компания из ХМАО предлагала вахтовикам зарплату от 150 тысяч рублей и 50% северных с первого дня работы. Работодателю требовались сварщики, мастера строительно-монтажных работ, наладчики станков и машинисты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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