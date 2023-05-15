15 мая 2023

Курганских детей, пострадавших в пожарах, отправят в Татарстан

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Село Юлдус. Курган, последствия пожара, вещи для погорельцев, юлдус
Десятки детей из села Юлдус отправят на отдых в Татарстан Фото:
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Курганским детям, которые пострадали в пожарах в селе Юлдус Шадринского округа, отправят в лагеря отдыха в Татарстане. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Республики Татарстан.

«По инициативе и приглашению министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина школьники села Юлдус отдохнут в двух языковых сменах лагеря „Буляк“, расположенном в Актанышском районе. Смена организуется при поддержке Министерства образования и науки Татарстана», — говорится на сайте минобрнауки Татарстана.

В лагере «Буляк» с 1 июня стартует языковая смена для татарской молодежи со всех регионов России. В нем отдохнут 30 школьников из села Юлдус.

Ранее URA.RU писало, что в сгоревшее село в Курганской области прибыла помощь от конгресса татар. Гуманитарный груз был отправлен в село Юлдус из Казани. Для помощи погорельцам было собрано более трех млн рублей. По данным «Татар-информ», в курганском селе в масштабных пожарах 8 мая сгорели 228 домов и погибли семь человек.

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Курганским детям, которые пострадали в пожарах в селе Юлдус Шадринского округа, отправят в лагеря отдыха в Татарстане. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Республики Татарстан. «По инициативе и приглашению министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина школьники села Юлдус отдохнут в двух языковых сменах лагеря „Буляк“, расположенном в Актанышском районе. Смена организуется при поддержке Министерства образования и науки Татарстана», — говорится на сайте минобрнауки Татарстана. В лагере «Буляк» с 1 июня стартует языковая смена для татарской молодежи со всех регионов России. В нем отдохнут 30 школьников из села Юлдус. Ранее URA.RU писало, что в сгоревшее село в Курганской области прибыла помощь от конгресса татар. Гуманитарный груз был отправлен в село Юлдус из Казани. Для помощи погорельцам было собрано более трех млн рублей. По данным «Татар-информ», в курганском селе в масштабных пожарах 8 мая сгорели 228 домов и погибли семь человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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