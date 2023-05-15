Курганских детей, пострадавших в пожарах, отправят в Татарстан

16 мая 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Десятки детей из села Юлдус отправят на отдых в Татарстан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Курганским детям, которые пострадали в пожарах в селе Юлдус Шадринского округа, отправят в лагеря отдыха в Татарстане. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Республики Татарстан. «По инициативе и приглашению министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина школьники села Юлдус отдохнут в двух языковых сменах лагеря „Буляк“, расположенном в Актанышском районе. Смена организуется при поддержке Министерства образования и науки Татарстана», — говорится на сайте минобрнауки Татарстана. В лагере «Буляк» с 1 июня стартует языковая смена для татарской молодежи со всех регионов России. В нем отдохнут 30 школьников из села Юлдус. Ранее URA.RU писало, что в сгоревшее село в Курганской области прибыла помощь от конгресса татар. Гуманитарный груз был отправлен в село Юлдус из Казани. Для помощи погорельцам было собрано более трех млн рублей. По данным «Татар-информ», в курганском селе в масштабных пожарах 8 мая сгорели 228 домов и погибли семь человек.

Курганским детям, которые пострадали в пожарах в селе Юлдус Шадринского округа, отправят в лагеря отдыха в Татарстане. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Республики Татарстан. «По инициативе и приглашению министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина школьники села Юлдус отдохнут в двух языковых сменах лагеря „Буляк“, расположенном в Актанышском районе. Смена организуется при поддержке Министерства образования и науки Татарстана», — говорится на сайте минобрнауки Татарстана. В лагере «Буляк» с 1 июня стартует языковая смена для татарской молодежи со всех регионов России. В нем отдохнут 30 школьников из села Юлдус. Ранее URA.RU писало, что в сгоревшее село в Курганской области прибыла помощь от конгресса татар. Гуманитарный груз был отправлен в село Юлдус из Казани. Для помощи погорельцам было собрано более трех млн рублей. По данным «Татар-информ», в курганском селе в масштабных пожарах 8 мая сгорели 228 домов и погибли семь человек.