Курганских детей, пострадавших в пожарах, отправят в Татарстан

Курганским детям, которые пострадали в пожарах в селе Юлдус Шадринского округа, отправят в лагеря отдыха в Татарстане. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Республики Татарстан.
«По инициативе и приглашению министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина школьники села Юлдус отдохнут в двух языковых сменах лагеря „Буляк“, расположенном в Актанышском районе. Смена организуется при поддержке Министерства образования и науки Татарстана», — говорится на сайте минобрнауки Татарстана.
В лагере «Буляк» с 1 июня стартует языковая смена для татарской молодежи со всех регионов России. В нем отдохнут 30 школьников из села Юлдус.
Ранее URA.RU писало, что в сгоревшее село в Курганской области прибыла помощь от конгресса татар. Гуманитарный груз был отправлен в село Юлдус из Казани. Для помощи погорельцам было собрано более трех млн рублей. По данным «Татар-информ», в курганском селе в масштабных пожарах 8 мая сгорели 228 домов и погибли семь человек.
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