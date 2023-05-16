Турчак заявил о создании стандарта мер поддержки для участников СВО

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, турчак андрей
Андрей Турчак заявил, что военные смогут получить поддержку вне зависимости от статуса службы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Рабочая группа по вопросам, касающихся спецоперации на Украине создала единый стандарт мер поддержки для военнослужащих и их семей. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

«Рабочая группа по вопросам СВО составила единый стандарт региональных мер поддержки, которыми смогут воспользоваться все без исключения участники спецоперации и члены их семей», — написал Андрей Турчак в своем telegram-канале. Он отметил, что военный сможет получить помощь вне зависимости от статуса службы и региона проживания. По его словам, в итоговый перечень вошли 20 мер.

Ранее депутат нижней палаты парламента Нина Останина направила в Госдуму законопроект, согласно которому, участники спецоперации смогли бы поступать в вузы без вступительных экзаменов. Также сообщалось, что с нового учебного года будет запущена система сопровождения детей, родители которых участвуют в специальной военной операции. Программа подразумевает закрепление за ребенком психологов, педагогов или активистов.

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Рабочая группа по вопросам, касающихся спецоперации на Украине создала единый стандарт мер поддержки для военнослужащих и их семей. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак. «Рабочая группа по вопросам СВО составила единый стандарт региональных мер поддержки, которыми смогут воспользоваться все без исключения участники спецоперации и члены их семей», — написал Андрей Турчак в своем telegram-канале. Он отметил, что военный сможет получить помощь вне зависимости от статуса службы и региона проживания. По его словам, в итоговый перечень вошли 20 мер. Ранее депутат нижней палаты парламента Нина Останина направила в Госдуму законопроект, согласно которому, участники спецоперации смогли бы поступать в вузы без вступительных экзаменов. Также сообщалось, что с нового учебного года будет запущена система сопровождения детей, родители которых участвуют в специальной военной операции. Программа подразумевает закрепление за ребенком психологов, педагогов или активистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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