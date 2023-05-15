Авиакомпания «Азимут» первой получила разрешение на полеты в Грузию

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Авиакомпании «Азимут» первой разрешили перелеты в Грузию Фото:

Российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение на осуществление полетов в Грузию с 17 мая. Об этом сообщил глава агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили.

«Мы уже завершили изучение запроса одной из авиакомпаний. Авиакомпания „Азимут“ сможет с 17 мая совершать полеты, это будет чартерный рейс», — сказал Гиви Давиташвили для телеканала «Имеди». По словам главы агентства, на данный момент рассматриваются пять заявок от различных авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что три российские авиакомпании подали заявки на разрешение перелетов в три международных грузинских аэропорта в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, пишет деловое издание «Взгляд». Среди этих компаний была авиакомпания Red Wings.

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Российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение на осуществление полетов в Грузию с 17 мая. Об этом сообщил глава агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили. «Мы уже завершили изучение запроса одной из авиакомпаний. Авиакомпания „Азимут“ сможет с 17 мая совершать полеты, это будет чартерный рейс», — сказал Гиви Давиташвили для телеканала «Имеди». По словам главы агентства, на данный момент рассматриваются пять заявок от различных авиакомпаний. Ранее сообщалось, что три российские авиакомпании подали заявки на разрешение перелетов в три международных грузинских аэропорта в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, пишет деловое издание «Взгляд». Среди этих компаний была авиакомпания Red Wings.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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