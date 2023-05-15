Авиакомпания «Азимут» первой получила разрешение на полеты в Грузию

Российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение на осуществление полетов в Грузию с 17 мая. Об этом сообщил глава агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили.
«Мы уже завершили изучение запроса одной из авиакомпаний. Авиакомпания „Азимут“ сможет с 17 мая совершать полеты, это будет чартерный рейс», — сказал Гиви Давиташвили для телеканала «
Ранее сообщалось, что три российские авиакомпании подали заявки на разрешение перелетов в три международных грузинских аэропорта в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, пишет деловое издание «Взгляд». Среди этих компаний была авиакомпания Red Wings.
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