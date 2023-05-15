Авиакомпания «Азимут» первой получила разрешение на полеты в Грузию

15 мая 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Авиакомпании «Азимут» первой разрешили перелеты в Грузию Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение на осуществление полетов в Грузию с 17 мая. Об этом сообщил глава агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили. «Мы уже завершили изучение запроса одной из авиакомпаний. Авиакомпания „Азимут“ сможет с 17 мая совершать полеты, это будет чартерный рейс», — сказал Гиви Давиташвили для телеканала « Имеди ». По словам главы агентства, на данный момент рассматриваются пять заявок от различных авиакомпаний. Ранее сообщалось, что три российские авиакомпании подали заявки на разрешение перелетов в три международных грузинских аэропорта в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, пишет деловое издание «Взгляд». Среди этих компаний была авиакомпания Red Wings.

Российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение на осуществление полетов в Грузию с 17 мая. Об этом сообщил глава агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили. «Мы уже завершили изучение запроса одной из авиакомпаний. Авиакомпания „Азимут“ сможет с 17 мая совершать полеты, это будет чартерный рейс», — сказал Гиви Давиташвили для телеканала «Имеди». По словам главы агентства, на данный момент рассматриваются пять заявок от различных авиакомпаний. Ранее сообщалось, что три российские авиакомпании подали заявки на разрешение перелетов в три международных грузинских аэропорта в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, пишет деловое издание «Взгляд». Среди этих компаний была авиакомпания Red Wings.