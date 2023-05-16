Шойгу прокомментировал заявления Киева о сбитых российских «Кинжалах»

Шойгу: мы не запускали столько «Кинжал», сколько ВСУ всякий раз якобы сбивают

17 мая 2023 в 00:06 Размер текста - 17 +

Шойгу опроверг информацию Киева о якобы сбитых российских ракетах «Кинжал» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев распространяет недостоверную информацию о том, что якобы ВСУ всякий раз сбивают системой ПВО российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. «Мы не запускали столько „Кинжалов“, сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем, количество этих „украинских перехватов“, а кто там действительно управляет американскими комплексами еще большой вопрос, — в три раза больше, чем мы пускаем», — сказал Шойгу. Его слова передает РИА Новости. Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли удар по украинским базам. В ведомстве заявили, что в ходе операции с помощью ракеты «Кинжал» был поражен ЗРК Patriot. Политолог Андрей Кошкин назвал фейком заявление Киева о сбитой ракете «Кинжал». По его словам, ЗРК Patriot не в состоянии догнать ракету, которая отличается возможностью маневрирования и высокой скоростью.

Киев распространяет недостоверную информацию о том, что якобы ВСУ всякий раз сбивают системой ПВО российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. «Мы не запускали столько „Кинжалов“, сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем, количество этих „украинских перехватов“, а кто там действительно управляет американскими комплексами еще большой вопрос, — в три раза больше, чем мы пускаем», — сказал Шойгу. Его слова передает РИА Новости. Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли удар по украинским базам. В ведомстве заявили, что в ходе операции с помощью ракеты «Кинжал» был поражен ЗРК Patriot. Политолог Андрей Кошкин назвал фейком заявление Киева о сбитой ракете «Кинжал». По его словам, ЗРК Patriot не в состоянии догнать ракету, которая отличается возможностью маневрирования и высокой скоростью.