Эстонский политолог Райк раскрыла истинное отношение Запада к Украине

Эстонский политолог Райк: некоторые страны ЕС уверены в слабости ВСУ перед Россией

17 мая 2023 в 00:45 Размер текста - 17 +

Позицию НАТО по спецоперации определяет страх перед конфликтом с РФ, считает Райк Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители некоторых стран Евросоюза уверенны в слабости ВСУ перед российскими войсками и заявляют о необходимости сократить поставки вооружения Украине. Об этом заявила директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк. «Я просто не понимаю логики тех, кто утверждает, что украинская армия вряд ли сможет преуспеть на поле боя, поэтому мы должны сократить военные поставки. Но люди продолжают так считать», — сообщила Райк в Twitter. Она отметила, позицию НАТО по спецоперации на Украине до сих пор определяет страх перед конфликтом с Россией и нежелание провоцировать Кремль. Ранее Райк заявляла, что Эстония взяла на себя роль страны, которая должна убедить остальную Европу в «опасности России». Газета The Wall Street Journal,НАТО писала, что НАТО готова предложить Украине немедленную помощь, но не членство в альянсе.

Представители некоторых стран Евросоюза уверенны в слабости ВСУ перед российскими войсками и заявляют о необходимости сократить поставки вооружения Украине. Об этом заявила директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк. «Я просто не понимаю логики тех, кто утверждает, что украинская армия вряд ли сможет преуспеть на поле боя, поэтому мы должны сократить военные поставки. Но люди продолжают так считать», — сообщила Райк в Twitter. Она отметила, позицию НАТО по спецоперации на Украине до сих пор определяет страх перед конфликтом с Россией и нежелание провоцировать Кремль. Ранее Райк заявляла, что Эстония взяла на себя роль страны, которая должна убедить остальную Европу в «опасности России». Газета The Wall Street Journal,НАТО писала, что НАТО готова предложить Украине немедленную помощь, но не членство в альянсе.