Полковник Кнутов объяснил, как бороться с роем дронов ВСУ

Полковник Кнутов: российское ПВО способно справиться с атакой из 20 дронов

18 мая 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

В борьбе с нашествием дронов помогает комплексная работа, считает Юрий Кнутов Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия сможет отразить массовый налет дронов ВСУ, если задействует вместе радиолокационные станции, зенитно-ракетные комплексы, системы РЭП (радиоэлектронного подавления). Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО (противовоздушной обороны), полковник в отставке Юрий Кнутов. «Все зависит от того, какая система ПВО, какое количество комплексов задействовано, какие средства. Есть радиолокационная станция, есть зенитно-ракетные комплексы, есть система РЭП, которая применяется. Если это все в комплексе задействовано, и достаточно сил и средств имеется, то, как правило, массированные налеты отражаются», — объяснил Юрий Кнутов. При этом полковник в отставке подчеркнул, что серьезная оборона может остановить атаку из 20 дронов. «Есть массированные атаки, когда принимают участие и 10, и 20 дронов, и ПВО справляется. А бывают ситуации, когда пять дронов атакуют, происходит прорыв обороны и удар по объекту. То есть все зависит от той системы, которая создана», — отметил Кнутов. Ранее, по данным telegram-канал Shot, пограничники Курской области пресекли атаку дронов-камикадзе ВСУ в Суджанском районе. Беспилотники летели в сторону школы села Гусево. В беседе с URA.RU первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук объяснял, что для управления дронами-камикадзе типа FPV (ведет трансляцию в режиме реального времени) ВСУ ищут любителей игр-симуляторов, так как у таких людей хорошо развить вестибулярный аппарат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия сможет отразить массовый налет дронов ВСУ, если задействует вместе радиолокационные станции, зенитно-ракетные комплексы, системы РЭП (радиоэлектронного подавления). Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО (противовоздушной обороны), полковник в отставке Юрий Кнутов. «Все зависит от того, какая система ПВО, какое количество комплексов задействовано, какие средства. Есть радиолокационная станция, есть зенитно-ракетные комплексы, есть система РЭП, которая применяется. Если это все в комплексе задействовано, и достаточно сил и средств имеется, то, как правило, массированные налеты отражаются», — объяснил Юрий Кнутов. При этом полковник в отставке подчеркнул, что серьезная оборона может остановить атаку из 20 дронов. «Есть массированные атаки, когда принимают участие и 10, и 20 дронов, и ПВО справляется. А бывают ситуации, когда пять дронов атакуют, происходит прорыв обороны и удар по объекту. То есть все зависит от той системы, которая создана», — отметил Кнутов. Ранее, по данным telegram-канал Shot, пограничники Курской области пресекли атаку дронов-камикадзе ВСУ в Суджанском районе. Беспилотники летели в сторону школы села Гусево. В беседе с URA.RU первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук объяснял, что для управления дронами-камикадзе типа FPV (ведет трансляцию в режиме реального времени) ВСУ ищут любителей игр-симуляторов, так как у таких людей хорошо развить вестибулярный аппарат.