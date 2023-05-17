В Екатеринбурге диджеи устроят ночную вечеринку во «Вкусно — и точка»

В Екатеринбурге «Вкусно — и точка» стала участником акции «Ночь музеев»

Посетителям покажут, как готовятся их любимые бургеры Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» впервые станет одной из площадок «Ночи музеев». В филиале на ул. Малышева, 124Б пройдет «Биг Хит Шоу», также выступят DJ. Об этом URA.RU рассказали представители сети.

«Мы с радостью подключились к акции „Ночь музеев“ в Екатеринбурге, чтобы стать ближе к нашим гостям, показать работу предприятия и устроить яркую программу», — поделился планами руководитель отдела связей с общественностью ООО «СПП» Павел Коновалов. Мероприятия пройдут 20 мая.

Гостей ресторана ждет мастер-класс, экскурсия на кухню, где расскажут, как готовится бургер «Биг Хит», а также горожане смогут поучаствовать в конкурсе — призом станет «Биг Хит Комбо». Шоу пройдет дважды — в 23:00 и 23:30, ведущим станет Александр Морозов. Кроме этого, на Малышева, 124Б пройдут DJ-сеты от Нади Стрельниковой и Дмитрия Раевского, которые можно будет услышать до часу ночи.

Все точки общепита «Вкусно — и точка» в «Ночь Музеев» будут работать до трех часов утра. А особо активных участников акции будет ждать кофе со скидкой 50% с 19:00 до пяти утра. Скидку можно получить только на «капучино», «латте» и «американо» через мобильное приложение.

Ранее стало известно, что в этом году в «Ночи музеев», которая пройдет 20 мая, участвует 140 культурных площадок. Среди новых — Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, а также горнолыжный комплекс «Флюс» с ретро-вечеринкой. Также в эту ночь презентуют новое выставочное пространство, площадь которого составит половину квадратного метра, а посетители смогут побывать на экскурсии в мэрии города.