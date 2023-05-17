NYT: ситуация в Бахмуте стала катастрофической для Украины

17 мая 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

ВСУ называют ситуацию в Бахмуте ужасающей, пишет Марк Сантора Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты из Вооруженных сил Украины (ВСУ) заверяют, что ситуация под Бахмутом (Артемовском) настолько катастрофична, что украинское командование направляет туда только добровольцев. Об этом пишет американский журналист Марк Сантора. «По словам украинских солдат, ситуация внутри города стала настолько [катастрофична], что их командиры присылают только добровольцев. Они говорят о том, что находиться в Бахмуте сегодня — это безумие и что оттуда можно не выбраться», — пишет обозреватель The New York Times Марк Сантора. По его словам, недавние успехи ВСУ по удержанию города по итогу ни к чему не приведут. Китайские журналисты писали, что украинские войска покинут Бахмут до конца недели. При этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что ВСУ продолжают стягивать свои силы в направлении города. Бои между Россией и Украиной за город Бахмут активно ведутся с августа 2022 года. В сражениях за город принимают участие бойцы из ЧВК «Вагнер», пишет «Дни.ру». В Минобороны РФ подчеркнули, что российские войска заняли в Бахмуте наиболее выгодные позиции, пишет MK.RU.

Солдаты из Вооруженных сил Украины (ВСУ) заверяют, что ситуация под Бахмутом (Артемовском) настолько катастрофична, что украинское командование направляет туда только добровольцев. Об этом пишет американский журналист Марк Сантора. «По словам украинских солдат, ситуация внутри города стала настолько [катастрофична], что их командиры присылают только добровольцев. Они говорят о том, что находиться в Бахмуте сегодня — это безумие и что оттуда можно не выбраться», — пишет обозреватель The New York Times Марк Сантора. По его словам, недавние успехи ВСУ по удержанию города по итогу ни к чему не приведут. Китайские журналисты писали, что украинские войска покинут Бахмут до конца недели. При этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что ВСУ продолжают стягивать свои силы в направлении города. Бои между Россией и Украиной за город Бахмут активно ведутся с августа 2022 года. В сражениях за город принимают участие бойцы из ЧВК «Вагнер», пишет «Дни.ру». В Минобороны РФ подчеркнули, что российские войска заняли в Бахмуте наиболее выгодные позиции, пишет MK.RU.