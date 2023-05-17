На Урале возбудили 89 административных дел после пожаров

На Урале после прошедших пожаров возбуждено 89 административных дел. Об этом сообщили представители Рослесхоза в официальном telegram-канале.
«В настоящее время в Курганской, Свердловской и Тюменской областях возбуждено 89 дел об административном правонарушении, выписано 33 штрафа на общую сумму 1,3 млн рублей. Выявлено в общей сложности 227 нарушений пожарной безопасности в лесах», — написано в посте.
В ведомстве отметили, что всего с начала года по всей стране возникло почти четыре тысячи лесных пожаров. Жителям напомнили, что необходимо внимательнее относиться к пожарной безопасности.
На Урале 7 и 8 мая бушевали масштабные пожары. В Курганской области в результате пожаров сгорело 500 домов и погибло больше 20 человек. В Сведловской области все еще не потушено 25 очагов возгорания. В Тюменской области под Тобольском сгорели 74 дачи.
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