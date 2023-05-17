На Урале возбудили 89 административных дел после пожаров

17 мая 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

После масштабных пожаров на Урале возбуждены административные дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Урале после прошедших пожаров возбуждено 89 административных дел. Об этом сообщили представители Рослесхоза в официальном telegram-канале. «В настоящее время в Курганской, Свердловской и Тюменской областях возбуждено 89 дел об административном правонарушении, выписано 33 штрафа на общую сумму 1,3 млн рублей. Выявлено в общей сложности 227 нарушений пожарной безопасности в лесах», — написано в посте. В ведомстве отметили, что всего с начала года по всей стране возникло почти четыре тысячи лесных пожаров. Жителям напомнили, что необходимо внимательнее относиться к пожарной безопасности. На Урале 7 и 8 мая бушевали масштабные пожары. В Курганской области в результате пожаров сгорело 500 домов и погибло больше 20 человек. В Сведловской области все еще не потушено 25 очагов возгорания. В Тюменской области под Тобольском сгорели 74 дачи.

На Урале после прошедших пожаров возбуждено 89 административных дел. Об этом сообщили представители Рослесхоза в официальном telegram-канале. «В настоящее время в Курганской, Свердловской и Тюменской областях возбуждено 89 дел об административном правонарушении, выписано 33 штрафа на общую сумму 1,3 млн рублей. Выявлено в общей сложности 227 нарушений пожарной безопасности в лесах», — написано в посте. В ведомстве отметили, что всего с начала года по всей стране возникло почти четыре тысячи лесных пожаров. Жителям напомнили, что необходимо внимательнее относиться к пожарной безопасности. На Урале 7 и 8 мая бушевали масштабные пожары. В Курганской области в результате пожаров сгорело 500 домов и погибло больше 20 человек. В Сведловской области все еще не потушено 25 очагов возгорания. В Тюменской области под Тобольском сгорели 74 дачи.