На Урале возбудили 89 административных дел после пожаров

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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
После масштабных пожаров на Урале возбуждены административные дела Фото:

На Урале после прошедших пожаров возбуждено 89 административных дел. Об этом сообщили представители Рослесхоза в официальном telegram-канале.

«В настоящее время в Курганской, Свердловской и Тюменской областях возбуждено 89 дел об административном правонарушении, выписано 33 штрафа на общую сумму 1,3 млн рублей. Выявлено в общей сложности 227 нарушений пожарной безопасности в лесах», — написано в посте.

В ведомстве отметили, что всего с начала года по всей стране возникло почти четыре тысячи лесных пожаров. Жителям напомнили, что необходимо внимательнее относиться к пожарной безопасности.

На Урале 7 и 8 мая бушевали масштабные пожары. В Курганской области в результате пожаров сгорело 500 домов и погибло больше 20 человек. В Сведловской области все еще не потушено 25 очагов возгорания. В Тюменской области под Тобольском сгорели 74 дачи.

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На Урале после прошедших пожаров возбуждено 89 административных дел. Об этом сообщили представители Рослесхоза в официальном telegram-канале. «В настоящее время в Курганской, Свердловской и Тюменской областях возбуждено 89 дел об административном правонарушении, выписано 33 штрафа на общую сумму 1,3 млн рублей. Выявлено в общей сложности 227 нарушений пожарной безопасности в лесах», — написано в посте. В ведомстве отметили, что всего с начала года по всей стране возникло почти четыре тысячи лесных пожаров. Жителям напомнили, что необходимо внимательнее относиться к пожарной безопасности. На Урале 7 и 8 мая бушевали масштабные пожары. В Курганской области в результате пожаров сгорело 500 домов и погибло больше 20 человек. В Сведловской области все еще не потушено 25 очагов возгорания. В Тюменской области под Тобольском сгорели 74 дачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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