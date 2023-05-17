Атакованный олигархом депутат создал ему проблему на выборах в Екатеринбурге

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев отреагировал на выдвижение против него депутата Тимофея Жукова из команды миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Детали политической операции раскрыл URA.RU источник во власти, знакомый с ходом подготовки к праймериз «Единой России».
Губернатор Евгений Куйвашев в конце апреля согласовал Вихарева на «родной» для него округ №19. Однако через несколько дней стало известно, что по этой же территории в гордуму внезапно решил идти Жуков, участник СВО. Хотя ранее ему было гарантировано, что по итогам предварительного голосования он займет проходное четвертое место в общегородском списке «Единой России». Добровольно выходить из округа Жуков — один из ярких представителей антимэрской команды Кочеткова — отказался.
В ответ на это Вихарев к вечеру 17 мая договорился, чтобы его включили — пусть и не на проходную позицию — в десятку кандидатов-«списочников», за которых будет рекомендовано голосовать бюджетникам. «Среди прочего Вихаревым были задействованы связи в центральном исполкоме „Единой России“», — поделился собеседник.
Замысел депутата якобы в том, чтобы на праймериз победить Жукова не только в одномандатном округе, но и обойти его в общегородском партсписке, осложнив тем самым ему переизбрание. Получить комментарий самого Вихарева к моменту публикации не удалось.
Предполагается, что его фамилия появится в анкете для бюджетников к утру 18 мая. Сами праймериз стартуют 22 мая и продлятся до 28-го.
Фамилия Алексея Вихарева появится не только в левом, но и в правом столбце. Он заменит Игоря Огаркова или Екатерину Показаньеву
Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев отреагировал на выдвижение против него депутата Тимофея Жукова из команды миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Детали политической операции раскрыл URA.RU источник во власти, знакомый с ходом подготовки к праймериз «Единой России». Губернатор Евгений Куйвашев в конце апреля согласовал Вихарева на «родной» для него округ №19. Однако через несколько дней стало известно, что по этой же территории в гордуму внезапно решил идти Жуков, участник СВО. Хотя ранее ему было гарантировано, что по итогам предварительного голосования он займет проходное четвертое место в общегородском списке «Единой России». Добровольно выходить из округа Жуков — один из ярких представителей антимэрской команды Кочеткова — отказался. В ответ на это Вихарев к вечеру 17 мая договорился, чтобы его включили — пусть и не на проходную позицию — в десятку кандидатов-«списочников», за которых будет рекомендовано голосовать бюджетникам. «Среди прочего Вихаревым были задействованы связи в центральном исполкоме „Единой России“», — поделился собеседник. Замысел депутата якобы в том, чтобы на праймериз победить Жукова не только в одномандатном округе, но и обойти его в общегородском партсписке, осложнив тем самым ему переизбрание. Получить комментарий самого Вихарева к моменту публикации не удалось. Предполагается, что его фамилия появится в анкете для бюджетников к утру 18 мая. Сами праймериз стартуют 22 мая и продлятся до 28-го.