Атакованный олигархом депутат создал ему проблему на выборах в Екатеринбурге

Алексей Вихарев — один из фронтменов думы, у него есть собственная фракция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев отреагировал на выдвижение против него депутата Тимофея Жукова из команды миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Детали политической операции раскрыл URA.RU источник во власти, знакомый с ходом подготовки к праймериз «Единой России».

Губернатор Евгений Куйвашев в конце апреля согласовал Вихарева на «родной» для него округ №19. Однако через несколько дней стало известно, что по этой же территории в гордуму внезапно решил идти Жуков, участник СВО. Хотя ранее ему было гарантировано, что по итогам предварительного голосования он займет проходное четвертое место в общегородском списке «Единой России». Добровольно выходить из округа Жуков — один из ярких представителей антимэрской команды Кочеткова — отказался.

В ответ на это Вихарев к вечеру 17 мая договорился, чтобы его включили — пусть и не на проходную позицию — в десятку кандидатов-«списочников», за которых будет рекомендовано голосовать бюджетникам. «Среди прочего Вихаревым были задействованы связи в центральном исполкоме „Единой России“», — поделился собеседник.

Замысел депутата якобы в том, чтобы на праймериз победить Жукова не только в одномандатном округе, но и обойти его в общегородском партсписке, осложнив тем самым ему переизбрание. Получить комментарий самого Вихарева к моменту публикации не удалось.

Предполагается, что его фамилия появится в анкете для бюджетников к утру 18 мая. Сами праймериз стартуют 22 мая и продлятся до 28-го.

Фамилия Алексея Вихарева появится не только в левом, но и в правом столбце. Он заменит Игоря Огаркова или Екатерину Показаньеву Фото: читатель URA.RU