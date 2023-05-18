Лор Зайцев предупредил о развитии онкологических заболеваний из-за смога

18 мая 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Длительное пребывание в смоге может стать спусковым крючком для развития онкологических заболеваний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Смог от горящих лесов может стать спусковым крючком для развития онкологического заболевания у человека. Об этом в беседе с URA.RU сообщил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Одному человеку нужно курить 30 лет и то он с небольшой долей вероятности заболеет каким-то онкологическим заболеванием. А кому-то достаточно выкурить несколько сигарет. Здесь мы говорим про триггер, пусковой механизм, то есть то, что может запустить некий онкологический процесс. Если люди длительно находятся в смоге, то голосовые складки могут это подхватить и начать перерождаться, поскольку мерцательным эпителием покрыта слизистая носа, трахеобронхиальное дерево, гортаноглотка. А у голосовых складок за счет того, что природа сделала их эластичными, подвижными у них нет защитного слоя, поэтому они очень уязвимы к всяким различным смогам», — сказал Владимир Зайцев. Во время смога отоларинголог посоветовал носить маски. «Просьба ходить в масках. Маски можно использовать не только бумажные, но и матерчатые. Их можно пропитывать обычной водой. Это будет их спасать от смога. Не открывать окна. В данном случае кондиционер использовать абсолютно оправданно, потому что он не забирает с улицы воздух и можно выставить необходимую температуру не открывая окно. Еще можно включать вытяжки на кухне, потому что весь смог будет уходить наружу», — заключил врач. Ранее стало известно, что в Челябинской области задержится дым от пожаров соседних регионов на два-три дня. Также смог угрожает Екатеринбургу. Президент России Владимир Путин сообщал, что следит за ситуацией в этих регионах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Смог от горящих лесов может стать спусковым крючком для развития онкологического заболевания у человека. Об этом в беседе с URA.RU сообщил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Одному человеку нужно курить 30 лет и то он с небольшой долей вероятности заболеет каким-то онкологическим заболеванием. А кому-то достаточно выкурить несколько сигарет. Здесь мы говорим про триггер, пусковой механизм, то есть то, что может запустить некий онкологический процесс. Если люди длительно находятся в смоге, то голосовые складки могут это подхватить и начать перерождаться, поскольку мерцательным эпителием покрыта слизистая носа, трахеобронхиальное дерево, гортаноглотка. А у голосовых складок за счет того, что природа сделала их эластичными, подвижными у них нет защитного слоя, поэтому они очень уязвимы к всяким различным смогам», — сказал Владимир Зайцев. Во время смога отоларинголог посоветовал носить маски. «Просьба ходить в масках. Маски можно использовать не только бумажные, но и матерчатые. Их можно пропитывать обычной водой. Это будет их спасать от смога. Не открывать окна. В данном случае кондиционер использовать абсолютно оправданно, потому что он не забирает с улицы воздух и можно выставить необходимую температуру не открывая окно. Еще можно включать вытяжки на кухне, потому что весь смог будет уходить наружу», — заключил врач. Ранее стало известно, что в Челябинской области задержится дым от пожаров соседних регионов на два-три дня. Также смог угрожает Екатеринбургу. Президент России Владимир Путин сообщал, что следит за ситуацией в этих регионах.