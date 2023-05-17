Астроном пообещал уральцам эффектное зрелище в майском небе. График

С 17 по 20 мая уральцы смогут без бинокля увидеть в небе МКС

17 мая 2023 в 21:56 Размер текста - 17 +

Любители астрономии смогут при желании рассмотреть в звездном небе МКС. Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ближайшие дни жители некоторых уральских регионов — Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, а также Пермского края — смогут невооруженным глазом увидеть полет Международной космической станции. Астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев объяснил URA.RU, почему наступил очень удобный период для наблюдения МКС. «Сейчас солнце не заходит глубоко за линию горизонта, поэтому в мае, июне и июле создаются хорошие условия, когда мы можем видеть все низколетящие над Землей объекты, освещенные на фоне темного неба. В частности, в мае прекрасно видно МКС. Это очень удобное явление: еще не слишком поздно, но уже темно, и станция очень эффектно выглядит на фоне неба», — объяснил Санакоев. Он уточнил, что МКС и до этого пролетала над Уралом, но в два-три часа ночи. Теперь же ее можно будет увидеть невооруженным глазом в районе 23 часов в период с 17 по 20 мая. «Она летит с запада на восток, обгоняя вращение Земли. Пролетает достаточно высоко — около 30 градусов над горизонтом, поэтому даже в городе дома не помешают ее увидеть», — добавил астроном. По словам ученого, жителям северных регионов УрФО МКС будет видна не очень хорошо, а вот обитатели Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края смогут насладиться необычной картиной сполна. Ранее этим регионам уже повезло наблюдать редкие небесные явления. Так, 22 февраля уральцы и пермяки пережили самый красивый вечер 2023 года. Астроном составил для уральцев удобный график наблюдения за космической станцией Фото: Владилен Санакоев Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ближайшие дни жители некоторых уральских регионов — Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, а также Пермского края — смогут невооруженным глазом увидеть полет Международной космической станции. Астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев объяснил URA.RU, почему наступил очень удобный период для наблюдения МКС. «Сейчас солнце не заходит глубоко за линию горизонта, поэтому в мае, июне и июле создаются хорошие условия, когда мы можем видеть все низколетящие над Землей объекты, освещенные на фоне темного неба. В частности, в мае прекрасно видно МКС. Это очень удобное явление: еще не слишком поздно, но уже темно, и станция очень эффектно выглядит на фоне неба», — объяснил Санакоев. Он уточнил, что МКС и до этого пролетала над Уралом, но в два-три часа ночи. Теперь же ее можно будет увидеть невооруженным глазом в районе 23 часов в период с 17 по 20 мая. «Она летит с запада на восток, обгоняя вращение Земли. Пролетает достаточно высоко — около 30 градусов над горизонтом, поэтому даже в городе дома не помешают ее увидеть», — добавил астроном. По словам ученого, жителям северных регионов УрФО МКС будет видна не очень хорошо, а вот обитатели Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края смогут насладиться необычной картиной сполна. Ранее этим регионам уже повезло наблюдать редкие небесные явления. Так, 22 февраля уральцы и пермяки пережили самый красивый вечер 2023 года.