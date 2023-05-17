Глава Шадринского муниципального округа Сергей Копылов, по словам источников, уйдет в отставку из-за того, что в селе Юлдус произошел масштабный пожар. Об этом URA.RU сообщили источники близкие к муниципальным властям.
«Отставка ожидается в ближайшие дни. Она связана с пожаром в Юлдусе», — сообщают источники. URA.RU удалось связаться с Копыловым, но звонок сорвался. После этого он не ответил на звонок. Также не удалось дозвониться до приемной администрации округа.
Глава Шадринского муниципального округа Сергей Копылов, по словам источников, уйдет в отставку из-за того, что в селе Юлдус произошел масштабный пожар. Об этом URA.RU сообщили источники близкие к муниципальным властям. «Отставка ожидается в ближайшие дни. Она связана с пожаром в Юлдусе», — сообщают источники. URA.RU удалось связаться с Копыловым, но звонок сорвался. После этого он не ответил на звонок. Также не удалось дозвониться до приемной администрации округа. Копылов руководит муниципалитетом с 2020 года. Ранее источник, связанный с администрацией округа, сообщал URA.RU, что после масштабных пожаров силовики начали проверки в мэрии округа. После пожара в Юлдусе, где проживают татары, сохранились только центр и одна улица. В пожаре погибли люди. Представители правительства Татарстана направили помощь погорельцам. Также в село планирует приехать вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев.