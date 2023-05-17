В Кургане обсуждают отставку мэра, где сгорело татарское село и погибли люди. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День Уральского поля. Курган, рассохин леонид, копылов сергей
Сергей Копылов руководит муниципалитетом с 2020 года Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Глава Шадринского муниципального округа Сергей Копылов, по словам источников, уйдет в отставку из-за того, что в селе Юлдус произошел масштабный пожар. Об этом URA.RU сообщили источники близкие к муниципальным властям.

«Отставка ожидается в ближайшие дни. Она связана с пожаром в Юлдусе», — сообщают источники. URA.RU удалось связаться с Копыловым, но звонок сорвался. После этого он не ответил на звонок. Также не удалось дозвониться до приемной администрации округа.

Копылов руководит муниципалитетом с 2020 года. Ранее источник, связанный с администрацией округа, сообщал URA.RU, что после масштабных пожаров силовики начали проверки в мэрии округа. После пожара в Юлдусе, где проживают татары, сохранились только центр и одна улица. В пожаре погибли люди. Представители правительства Татарстана направили помощь погорельцам. Также в село планирует приехать вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Шадринского муниципального округа Сергей Копылов, по словам источников, уйдет в отставку из-за того, что в селе Юлдус произошел масштабный пожар. Об этом URA.RU сообщили источники близкие к муниципальным властям. «Отставка ожидается в ближайшие дни. Она связана с пожаром в Юлдусе», — сообщают источники. URA.RU удалось связаться с Копыловым, но звонок сорвался. После этого он не ответил на звонок. Также не удалось дозвониться до приемной администрации округа. Копылов руководит муниципалитетом с 2020 года. Ранее источник, связанный с администрацией округа, сообщал URA.RU, что после масштабных пожаров силовики начали проверки в мэрии округа. После пожара в Юлдусе, где проживают татары, сохранились только центр и одна улица. В пожаре погибли люди. Представители правительства Татарстана направили помощь погорельцам. Также в село планирует приехать вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...