Сергей Копылов руководит муниципалитетом с 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Глава Шадринского муниципального округа Сергей Копылов, по словам источников, уйдет в отставку из-за того, что в селе Юлдус произошел масштабный пожар. Об этом URA.RU сообщили источники близкие к муниципальным властям.

«Отставка ожидается в ближайшие дни. Она связана с пожаром в Юлдусе», — сообщают источники. URA.RU удалось связаться с Копыловым, но звонок сорвался. После этого он не ответил на звонок. Также не удалось дозвониться до приемной администрации округа.