Пушилин: полное освобождение Артемовска близко

18 мая 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Российские силы близки к освобождению Артемовска, заявил Денис Пушилин Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы близки к освобождению Артемовска (Бахмута). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Перспектива полного освобождения Артемовска достаточно близкая. Ситуация на флангах в Артемовске, по последней информации, улучшается, их усиление дало эффект», — заявил Денис Пушилин, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что в ближайшее время в Артемовск будут введены гражданские службы. Ранее американская газета The New York Times сообщала, что ситуация в Артемовске для Украины складывается катастрофично. Из-за этого туда отправляют только добровольцев. 16 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Украина контролирует лишь несколько домов в городе, его слова приводит «Национальная служба новостей».

Российские силы близки к освобождению Артемовска (Бахмута). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Перспектива полного освобождения Артемовска достаточно близкая. Ситуация на флангах в Артемовске, по последней информации, улучшается, их усиление дало эффект», — заявил Денис Пушилин, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что в ближайшее время в Артемовск будут введены гражданские службы. Ранее американская газета The New York Times сообщала, что ситуация в Артемовске для Украины складывается катастрофично. Из-за этого туда отправляют только добровольцев. 16 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Украина контролирует лишь несколько домов в городе, его слова приводит «Национальная служба новостей».