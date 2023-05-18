Пушилин: полное освобождение Артемовска близко

Российские силы близки к освобождению Артемовска (Бахмута). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Перспектива полного освобождения Артемовска достаточно близкая. Ситуация на флангах в Артемовске, по последней информации, улучшается, их усиление дало эффект», — заявил Денис Пушилин, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что в ближайшее время в Артемовск будут введены гражданские службы.
Ранее американская газета The New York Times сообщала, что ситуация в Артемовске для Украины складывается катастрофично. Из-за этого туда отправляют только добровольцев. 16 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Украина контролирует лишь несколько домов в городе, его слова приводит «Национальная служба новостей».
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