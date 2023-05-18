Пушилин: полное освобождение Артемовска близко

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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, пушилин денис
Российские силы близки к освобождению Артемовска, заявил Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы близки к освобождению Артемовска (Бахмута). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Перспектива полного освобождения Артемовска достаточно близкая. Ситуация на флангах в Артемовске, по последней информации, улучшается, их усиление дало эффект», — заявил Денис Пушилин, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что в ближайшее время в Артемовск будут введены гражданские службы.

Ранее американская газета The New York Times сообщала, что ситуация в Артемовске для Украины складывается катастрофично. Из-за этого туда отправляют только добровольцев. 16 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Украина контролирует лишь несколько домов в городе, его слова приводит «Национальная служба новостей».

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Российские силы близки к освобождению Артемовска (Бахмута). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Перспектива полного освобождения Артемовска достаточно близкая. Ситуация на флангах в Артемовске, по последней информации, улучшается, их усиление дало эффект», — заявил Денис Пушилин, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что в ближайшее время в Артемовск будут введены гражданские службы. Ранее американская газета The New York Times сообщала, что ситуация в Артемовске для Украины складывается катастрофично. Из-за этого туда отправляют только добровольцев. 16 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Украина контролирует лишь несколько домов в городе, его слова приводит «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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