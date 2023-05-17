Автор хита «Ягода-малинка» Хабиб выступит с концертом в ЯНАО

Хабиб выступит с сольным концертом в Муравленко
Финалист проекта «Песни» на канале «ТНТ», автор хита «Ягода-малинка» Хабиб выступит с сольным концертом в Муравленко (ЯНАО). Об этом говорится на сайте «Культура.рф».
«Сольный концерт Хабиба в Доме культуры в Муравленко. Выступление состоится 30 мая с 19:00 до 20:00», — сказано в афише.
Минимальная стоимость билета составляет 1 500 рублей. За самое дорогое место придется заплатить 3 500 рублей. Горожан также предупредили, что дети с 3 -12 лет приходят на шоу по отдельному билету и в сопровождении взрослых.
Ранее сообщалось, что блогер и музыкант лейбла Black Star Егор Шип приедет в Тазовский. Его концерт состоялся 11 мая.
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