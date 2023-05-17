17 мая 2023
16 мая 2023

Автор хита «Ягода-малинка» Хабиб выступит с концертом в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Хабиб выступит с сольным концертом в Муравленко Фото:

Финалист проекта «Песни» на канале «ТНТ», автор хита «Ягода-малинка» Хабиб выступит с сольным концертом в Муравленко (ЯНАО). Об этом говорится на сайте «Культура.рф».

«Сольный концерт Хабиба в Доме культуры в Муравленко. Выступление состоится 30 мая с 19:00 до 20:00», — сказано в афише.

Минимальная стоимость билета составляет 1 500 рублей. За самое дорогое место придется заплатить 3 500 рублей. Горожан также предупредили, что дети с 3 -12 лет приходят на шоу по отдельному билету и в сопровождении взрослых.

Ранее сообщалось, что блогер и музыкант лейбла Black Star Егор Шип приедет в Тазовский. Его концерт состоялся 11 мая.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Финалист проекта «Песни» на канале «ТНТ», автор хита «Ягода-малинка» Хабиб выступит с сольным концертом в Муравленко (ЯНАО). Об этом говорится на сайте «Культура.рф». «Сольный концерт Хабиба в Доме культуры в Муравленко. Выступление состоится 30 мая с 19:00 до 20:00», — сказано в афише. Минимальная стоимость билета составляет 1 500 рублей. За самое дорогое место придется заплатить 3 500 рублей. Горожан также предупредили, что дети с 3 -12 лет приходят на шоу по отдельному билету и в сопровождении взрослых. Ранее сообщалось, что блогер и музыкант лейбла Black Star Егор Шип приедет в Тазовский. Его концерт состоялся 11 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...