В Сургуте выступит певец Хабиб

22 апреля 2023 в 06:28 Размер текста - 17 +

Хабиб выступит в СурГУ 31 мая Фото: Размик Закарян © URA.RU Певец и видеоблогер Хабиб даст концерт в Сургуте 31 мая. Автор хита «Ягода-малинка» выступит на сцене театра СурГУ, сообщается в афише. «Хабиб Шарипов, более известный как просто Хабиб, — популярный российский музыкант и блогер. 31 мая состоится концерт в Сургуте», — сообщает «Яндекс. Афиша». Стоимость билетов варьируется от 1500 до 3500 рублей. Начало концерта в 19 часов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте 22 октября выступит Полина Гагарина. Певица представит шоу «Навсегда».

Певец и видеоблогер Хабиб даст концерт в Сургуте 31 мая. Автор хита «Ягода-малинка» выступит на сцене театра СурГУ, сообщается в афише. «Хабиб Шарипов, более известный как просто Хабиб, — популярный российский музыкант и блогер. 31 мая состоится концерт в Сургуте», — сообщает «Яндекс. Афиша». Стоимость билетов варьируется от 1500 до 3500 рублей. Начало концерта в 19 часов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте 22 октября выступит Полина Гагарина. Певица представит шоу «Навсегда».