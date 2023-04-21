В Сургуте выступит певец Хабиб

Хабиб выступит в СурГУ 31 мая
Певец и видеоблогер Хабиб даст концерт в Сургуте 31 мая. Автор хита «Ягода-малинка» выступит на сцене театра СурГУ, сообщается в афише.
«Хабиб Шарипов, более известный как просто Хабиб, — популярный российский музыкант и блогер. 31 мая состоится концерт в Сургуте», — сообщает «Яндекс. Афиша».
Стоимость билетов варьируется от 1500 до 3500 рублей. Начало концерта в 19 часов.
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