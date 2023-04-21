21 апреля 2023
20 апреля 2023

В Сургуте выступит певец Хабиб

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Хабиб выступит в СурГУ 31 мая Фото:

Певец и видеоблогер Хабиб даст концерт в Сургуте 31 мая. Автор хита «Ягода-малинка» выступит на сцене театра СурГУ, сообщается в афише.

«Хабиб Шарипов, более известный как просто Хабиб, — популярный российский музыкант и блогер. 31 мая состоится концерт в Сургуте», — сообщает «Яндекс. Афиша».

Стоимость билетов варьируется от 1500 до 3500 рублей. Начало концерта в 19 часов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте 22 октября выступит Полина Гагарина. Певица представит шоу «Навсегда».

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Певец и видеоблогер Хабиб даст концерт в Сургуте 31 мая. Автор хита «Ягода-малинка» выступит на сцене театра СурГУ, сообщается в афише. «Хабиб Шарипов, более известный как просто Хабиб, — популярный российский музыкант и блогер. 31 мая состоится концерт в Сургуте», — сообщает «Яндекс. Афиша». Стоимость билетов варьируется от 1500 до 3500 рублей. Начало концерта в 19 часов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте 22 октября выступит Полина Гагарина. Певица представит шоу «Навсегда».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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