Курганские власти помогут погорельцам разбирать завалы не только в Смолино, но и в садоводствах

19 мая 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

В результате пожаров 7—8 мая в Курганской области уничтожено более 5000 строений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Власти Кургана помогут погорельцам разбирать завалы не только в Смолино, но и в садоводствах. Об этом сообщила мэр Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Пострадавшим в результате пожара СНТ, так же, как и Смолино, будем помогать с разбором завалов и очисткой участков от строительного мусора. Проговорили это на очередной встрече с председателями пострадавших садоводств, обсудили с ними вопросы вывоза мусора, оказания помощи в восстановлении электроснабжения», — написала Ситникова в посте. Глава города также отметила, что в Смолино общими усилиями удалось расчистить 124 участка. После окончания работ там власти будут готовы перейти на садоводческие товарищества. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области произошли масштабные пожары. Огонь уничтожил и повредил в регионе сотни жилых домов. Губернатор Вадим Шумков поблагодарил волонтеров за оказание гуманитарной помощи и разбор завалов. Сотрудники правительства Курганской области также участвуют в ликвидации последствий пожара в Смолино.

Власти Кургана помогут погорельцам разбирать завалы не только в Смолино, но и в садоводствах. Об этом сообщила мэр Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Пострадавшим в результате пожара СНТ, так же, как и Смолино, будем помогать с разбором завалов и очисткой участков от строительного мусора. Проговорили это на очередной встрече с председателями пострадавших садоводств, обсудили с ними вопросы вывоза мусора, оказания помощи в восстановлении электроснабжения», — написала Ситникова в посте. Глава города также отметила, что в Смолино общими усилиями удалось расчистить 124 участка. После окончания работ там власти будут готовы перейти на садоводческие товарищества. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области произошли масштабные пожары. Огонь уничтожил и повредил в регионе сотни жилых домов. Губернатор Вадим Шумков поблагодарил волонтеров за оказание гуманитарной помощи и разбор завалов. Сотрудники правительства Курганской области также участвуют в ликвидации последствий пожара в Смолино.