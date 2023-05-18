18 мая 2023

Курганские власти помогут погорельцам разбирать завалы не только в Смолино, но и в садоводствах

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М. Чаусово. Последствия пожара. Курган, последствия пожара, малое чаусово
В результате пожаров 7—8 мая в Курганской области уничтожено более 5000 строений Фото:
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Власти Кургана помогут погорельцам разбирать завалы не только в Смолино, но и в садоводствах. Об этом сообщила мэр Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«Пострадавшим в результате пожара СНТ, так же, как и Смолино, будем помогать с разбором завалов и очисткой участков от строительного мусора. Проговорили это на очередной встрече с председателями пострадавших садоводств, обсудили с ними вопросы вывоза мусора, оказания помощи в восстановлении электроснабжения», — написала Ситникова в посте.

Глава города также отметила, что в Смолино общими усилиями удалось расчистить 124 участка. После окончания работ там власти будут готовы перейти на садоводческие товарищества.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области произошли масштабные пожары. Огонь уничтожил и повредил в регионе сотни жилых домов. Губернатор Вадим Шумков поблагодарил волонтеров за оказание гуманитарной помощи и разбор завалов. Сотрудники правительства Курганской области также участвуют в ликвидации последствий пожара в Смолино.

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Власти Кургана помогут погорельцам разбирать завалы не только в Смолино, но и в садоводствах. Об этом сообщила мэр Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Пострадавшим в результате пожара СНТ, так же, как и Смолино, будем помогать с разбором завалов и очисткой участков от строительного мусора. Проговорили это на очередной встрече с председателями пострадавших садоводств, обсудили с ними вопросы вывоза мусора, оказания помощи в восстановлении электроснабжения», — написала Ситникова в посте. Глава города также отметила, что в Смолино общими усилиями удалось расчистить 124 участка. После окончания работ там власти будут готовы перейти на садоводческие товарищества. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области произошли масштабные пожары. Огонь уничтожил и повредил в регионе сотни жилых домов. Губернатор Вадим Шумков поблагодарил волонтеров за оказание гуманитарной помощи и разбор завалов. Сотрудники правительства Курганской области также участвуют в ликвидации последствий пожара в Смолино.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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