18 мая 2023

В Челябинске начался судебный процесс над задержанным ФСБ депутатом гордумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Олегу Иванову в суде Центрального района. Челябинск, клетка, иванов олег, суд
Расследование по одному из уголовных дел в отношении Олега Иванова закончено Фото:

В Челябинске начался судебный процесс по одному из уголовных дел, возбужденных в отношении депутата Гордумы Олега Иванова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве компании «АльфаСтрой». Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, расследование по банкротству фирмы Иванова подошло к завершению, дело направлено в суд.

«Действия обвиняемого, направленные на преднамеренное банкротство, привели к причинению ущерба кредитору ООО „Гринфлайт“ в размере свыше 145 млн рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

История с банкротством «АльфаСтрой» началась еще в 2015 году. Тогда Иванов через аффилированные фирмы смог добиться признания недееспособности компании, чтобы не выплачивать компенсацию.

В 2021 году бывшие деловые партнеры Иванова подали иск лично к депутату. По их словам, при сотрудничестве Иванов предоставил подложные документы, тем самым причинив ущерб их компаниям на сумму свыше миллиарда рублей. Также за депутатом гоняются налоговики, требующие от него оплатить 119 млн рублей в счет налогов.

Сейчас Иванов проходит фигурантом сразу по двум уголовным делам. Сотрудники ФСБ задержали депутата в конце 2022 года. Этому предшествовала проверка, которую силовики устроили в головном предприятии компании «АльфаСтрой». По версии следствия, Иванов, используя фиктивный документооборот уклонился от уплаты налогов.

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В Челябинске начался судебный процесс по одному из уголовных дел, возбужденных в отношении депутата Гордумы Олега Иванова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве компании «АльфаСтрой». Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, расследование по банкротству фирмы Иванова подошло к завершению, дело направлено в суд. «Действия обвиняемого, направленные на преднамеренное банкротство, привели к причинению ущерба кредитору ООО „Гринфлайт“ в размере свыше 145 млн рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. История с банкротством «АльфаСтрой» началась еще в 2015 году. Тогда Иванов через аффилированные фирмы смог добиться признания недееспособности компании, чтобы не выплачивать компенсацию. В 2021 году бывшие деловые партнеры Иванова подали иск лично к депутату. По их словам, при сотрудничестве Иванов предоставил подложные документы, тем самым причинив ущерб их компаниям на сумму свыше миллиарда рублей. Также за депутатом гоняются налоговики, требующие от него оплатить 119 млн рублей в счет налогов. Сейчас Иванов проходит фигурантом сразу по двум уголовным делам. Сотрудники ФСБ задержали депутата в конце 2022 года. Этому предшествовала проверка, которую силовики устроили в головном предприятии компании «АльфаСтрой». По версии следствия, Иванов, используя фиктивный документооборот уклонился от уплаты налогов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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