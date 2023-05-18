В Челябинске начался судебный процесс над задержанным ФСБ депутатом гордумы

Расследование по одному из уголовных дел в отношении Олега Иванова закончено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске начался судебный процесс по одному из уголовных дел, возбужденных в отношении депутата Гордумы Олега Иванова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве компании «АльфаСтрой». Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, расследование по банкротству фирмы Иванова подошло к завершению, дело направлено в суд.

«Действия обвиняемого, направленные на преднамеренное банкротство, привели к причинению ущерба кредитору ООО „Гринфлайт“ в размере свыше 145 млн рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

История с банкротством «АльфаСтрой» началась еще в 2015 году. Тогда Иванов через аффилированные фирмы смог добиться признания недееспособности компании, чтобы не выплачивать компенсацию.

В 2021 году бывшие деловые партнеры Иванова подали иск лично к депутату. По их словам, при сотрудничестве Иванов предоставил подложные документы, тем самым причинив ущерб их компаниям на сумму свыше миллиарда рублей. Также за депутатом гоняются налоговики, требующие от него оплатить 119 млн рублей в счет налогов.

Сейчас Иванов проходит фигурантом сразу по двум уголовным делам. Сотрудники ФСБ задержали депутата в конце 2022 года. Этому предшествовала проверка, которую силовики устроили в головном предприятии компании «АльфаСтрой». По версии следствия, Иванов, используя фиктивный документооборот уклонился от уплаты налогов.