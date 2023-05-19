Медведев исключил мирные переговоры с Украиной

Медведев: России нужны переговоры с США, а не с Киевом
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Парад Победы. Москва, медведев дмитрий
Переговоры России возможны только с США, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Переговоры России по урегулированию конфликта на Украине с киевской властью не нужны. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что России нужно говорить лишь с США. Так он ответил на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее выступила против равноправных переговоров Москвы и Киева.

«Тетка (Урсула фон дер Ляйен — прим. URA.RU) сказала, что в России и в Украине на скоростях должны быть отвергнуты. Конечно, это так. <…> Говорить можно только с хозяевами. Вернее — только с Вашингтоном. Поэтому сейчас [переговоры] вообще не нужны», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он уточнил, что других собеседников для переговоров попросту нет. Кроме того, говорить можно лишь об условиях послевоенного мироустройства, добавил он.

Ранее фон дер Ляйен исключила равные переговоры РФ и Украины. Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы Еврокомиссии, предложив ей не снабжать Украину оружием.

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Переговоры России по урегулированию конфликта на Украине с киевской властью не нужны. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что России нужно говорить лишь с США. Так он ответил на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее выступила против равноправных переговоров Москвы и Киева. «Тетка (Урсула фон дер Ляйен — прим. URA.RU) сказала, что в России и в Украине на скоростях должны быть отвергнуты. Конечно, это так. <…> Говорить можно только с хозяевами. Вернее — только с Вашингтоном. Поэтому сейчас [переговоры] вообще не нужны», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он уточнил, что других собеседников для переговоров попросту нет. Кроме того, говорить можно лишь об условиях послевоенного мироустройства, добавил он. Ранее фон дер Ляйен исключила равные переговоры РФ и Украины. Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы Еврокомиссии, предложив ей не снабжать Украину оружием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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