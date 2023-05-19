Завод из Миасса попал под новые санкции США

Автозавод «Урал» из Миасса попал под новые санкции США

США включили миасский автозавод в санкционный список Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство торговли США 19 мая опубликовало новый список подстанционных компаний, включив в него автозавод «Урал» из Миасса Челябинской области. Сообщение об этом появилось на сайте американского ведомства.

«Министерство торговли вносит поправки в Правила управления экспортом, добавив семьдесят одну организацию в список организаций. Действия компаний были определены правительством США как противоречащие национальной безопасности или политическим интересам Соединенных Штатов», — отмечается в документе.

Для предприятий ограничили возможности для международной торговли. Решение для автозавода затрагивает весь спектр продукции и любые операции.

В декабре 2022 года автозавод из Миасса попал в девятый пакет санкций Евросоюза. В марте о десятилетних ограничениях сообщило правительство Украины.

Днем 19 мая о санкциях объявила Великобритания. В список включили три предприятия Челябинской области. Среди них ГРЦ имени Макеева и Миасса, ПАО «ЧМК» из Челябинска и ПАО «ММК» из Магнитогорска.