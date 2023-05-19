Завод из Миасса попал под новые санкции США

Автозавод «Урал» из Миасса попал под новые санкции США
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Конвейер АЗ "УРАЛ". Группа ГАЗ. Челябинская область, Миасс, конвейер, автозавод, аз урал, группа газ
США включили миасский автозавод в санкционный список Фото:
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Министерство торговли США 19 мая опубликовало новый список подстанционных компаний, включив в него автозавод «Урал» из Миасса Челябинской области. Сообщение об этом появилось на сайте американского ведомства.

«Министерство торговли вносит поправки в Правила управления экспортом, добавив семьдесят одну организацию в список организаций. Действия компаний были определены правительством США как противоречащие национальной безопасности или политическим интересам Соединенных Штатов», — отмечается в документе.

Для предприятий ограничили возможности для международной торговли. Решение для автозавода затрагивает весь спектр продукции и любые операции.

В декабре 2022 года автозавод из Миасса попал в девятый пакет санкций Евросоюза. В марте о десятилетних ограничениях сообщило правительство Украины.

Днем 19 мая о санкциях объявила Великобритания. В список включили три предприятия Челябинской области. Среди них ГРЦ имени Макеева и Миасса, ПАО «ЧМК» из Челябинска и ПАО «ММК» из Магнитогорска.

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Министерство торговли США 19 мая опубликовало новый список подстанционных компаний, включив в него автозавод «Урал» из Миасса Челябинской области. Сообщение об этом появилось на сайте американского ведомства. «Министерство торговли вносит поправки в Правила управления экспортом, добавив семьдесят одну организацию в список организаций. Действия компаний были определены правительством США как противоречащие национальной безопасности или политическим интересам Соединенных Штатов», — отмечается в документе. Для предприятий ограничили возможности для международной торговли. Решение для автозавода затрагивает весь спектр продукции и любые операции. В декабре 2022 года автозавод из Миасса попал в девятый пакет санкций Евросоюза. В марте о десятилетних ограничениях сообщило правительство Украины. Днем 19 мая о санкциях объявила Великобритания. В список включили три предприятия Челябинской области. Среди них ГРЦ имени Макеева и Миасса, ПАО «ЧМК» из Челябинска и ПАО «ММК» из Магнитогорска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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