В Ассоциации туризма назвали, почему Грузия не станет популярным направлением

Турэксперт Мальцев: Грузия не примет много российских туристов

20 мая 2023 в 01:06 Размер текста - 17 +

Грузия не готова к большому потоку туристов, считает Михаил Мальцев Фото: Сергей Заикин © URA.RU Грузия в ближайшее время не сможет стать массовым популярным направлением для россиян, так как ограниченное количество рейсов скажется на стоимости туров и страна не сможет подготовить в нужном количестве номерной фонд. Об этом в беседе с URA.RU рассказал президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. «Если количество рейсов будет незначительно, то из-за большого спроса стоимость авиационного перелета будет высокая. А Грузия интересна именно в соотношении „цена-качество“. Красивые виды, добротная еда, хорошее вино и все это при невысокой цене. То есть это не премиум-сегмент, где можно поднимать стоимость авиаперелетов и при этом рассчитывать на массовый интерес со стороны туристов. Второе обстоятельство, которое меня тревожит, — мы стартовали во второй половине мая. Но Грузия не держала свой номерной фонд именно под Россию в ожидании открытия прямого рейса. Страна сама по себе небольшая, номерной фонд довольно ограниченный. Это означает, что в наиболее крупные отели уже распределили по контрактам свои гостиничные квоты. То есть не думаю, что Грузия готова принять массово туристов из России, потому что попросту у них может не хватить номерного фонда», — объяснил Михаил Мальцев. При этом собеседник агентства напомнил, что четыре года назад Грузия была очень популярным направлением у россиян. «Грузия до остановки авиасообщения в 2019 году была очень растущим направлением и желающих вполне было достаточно. Это еще и при высокой конкуренции и наличии других направлений, в том числе Черноморских. Поэтому потенциал, конечно, у страны огромный», — подчеркнул Мальцев. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что с 15 мая граждане Грузии смогут посещать Россию в безвизовом режиме. Исключение составляют те, кто планирует заниматься трудовой деятельностью, либо задержаться на более, чем 90 дней, а также получить образование. Глава агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили заявил, что первой российской авиакомпанией, которая получила разрешение на полет в страну, стала «Азимут». Стар был дан 19 мая. Первый за четыре года рейс был осуществлен из Москвы в Тбилиси. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Грузия в ближайшее время не сможет стать массовым популярным направлением для россиян, так как ограниченное количество рейсов скажется на стоимости туров и страна не сможет подготовить в нужном количестве номерной фонд. Об этом в беседе с URA.RU рассказал президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. «Если количество рейсов будет незначительно, то из-за большого спроса стоимость авиационного перелета будет высокая. А Грузия интересна именно в соотношении „цена-качество“. Красивые виды, добротная еда, хорошее вино и все это при невысокой цене. То есть это не премиум-сегмент, где можно поднимать стоимость авиаперелетов и при этом рассчитывать на массовый интерес со стороны туристов. Второе обстоятельство, которое меня тревожит, — мы стартовали во второй половине мая. Но Грузия не держала свой номерной фонд именно под Россию в ожидании открытия прямого рейса. Страна сама по себе небольшая, номерной фонд довольно ограниченный. Это означает, что в наиболее крупные отели уже распределили по контрактам свои гостиничные квоты. То есть не думаю, что Грузия готова принять массово туристов из России, потому что попросту у них может не хватить номерного фонда», — объяснил Михаил Мальцев. При этом собеседник агентства напомнил, что четыре года назад Грузия была очень популярным направлением у россиян. «Грузия до остановки авиасообщения в 2019 году была очень растущим направлением и желающих вполне было достаточно. Это еще и при высокой конкуренции и наличии других направлений, в том числе Черноморских. Поэтому потенциал, конечно, у страны огромный», — подчеркнул Мальцев. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что с 15 мая граждане Грузии смогут посещать Россию в безвизовом режиме. Исключение составляют те, кто планирует заниматься трудовой деятельностью, либо задержаться на более, чем 90 дней, а также получить образование. Глава агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили заявил, что первой российской авиакомпанией, которая получила разрешение на полет в страну, стала «Азимут». Стар был дан 19 мая. Первый за четыре года рейс был осуществлен из Москвы в Тбилиси.