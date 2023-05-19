Автомобилисты встали в пробку на трассе Екатеринбург-Курган из-за ДТП

19 мая 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

На дороге образовался затор из-за смертельного ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган затруднено движение из-за аварии, в которой погиб мотоциклист. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «На месте случившегося ДТП затруднено движение. Инспекторы регулируют транспортный поток», — пишет ведомство в telegram-канале. Ранее сообщалось, что на трассе Екатеринбург-Курган 19 мая женщина-водитель сбила насмерть человека на мотоцикле Suzuki. Силовики начали проверку по данному факту.

На трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган затруднено движение из-за аварии, в которой погиб мотоциклист. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «На месте случившегося ДТП затруднено движение. Инспекторы регулируют транспортный поток», — пишет ведомство в telegram-канале. Ранее сообщалось, что на трассе Екатеринбург-Курган 19 мая женщина-водитель сбила насмерть человека на мотоцикле Suzuki. Силовики начали проверку по данному факту.