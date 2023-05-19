19 мая 2023

Автомобилисты встали в пробку на трассе Екатеринбург-Курган из-за ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, пробка, дорожное движение, ночь, вечер
На дороге образовался затор из-за смертельного ДТП Фото:

На трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган затруднено движение из-за аварии, в которой погиб мотоциклист. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«На месте случившегося ДТП затруднено движение. Инспекторы регулируют транспортный поток», — пишет ведомство в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что на трассе Екатеринбург-Курган 19 мая женщина-водитель сбила насмерть человека на мотоцикле Suzuki. Силовики начали проверку по данному факту.

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На трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган затруднено движение из-за аварии, в которой погиб мотоциклист. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «На месте случившегося ДТП затруднено движение. Инспекторы регулируют транспортный поток», — пишет ведомство в telegram-канале. Ранее сообщалось, что на трассе Екатеринбург-Курган 19 мая женщина-водитель сбила насмерть человека на мотоцикле Suzuki. Силовики начали проверку по данному факту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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