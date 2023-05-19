Автомобилисты встали в пробку на трассе Екатеринбург-Курган из-за ДТП

На дороге образовался затор из-за смертельного ДТП
На трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган затруднено движение из-за аварии, в которой погиб мотоциклист. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«На месте случившегося ДТП затруднено движение. Инспекторы регулируют транспортный поток», — пишет ведомство в telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на трассе Екатеринбург-Курган 19 мая женщина-водитель сбила насмерть человека на мотоцикле Suzuki. Силовики начали проверку по данному факту.
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