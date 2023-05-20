ВСУ отказались признавать поражение в Бахмуте

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Вооруженные силы Украины.stock, зеленский владимир, ВСУ, stock
ВСУ до сих пор воюют в Бахмуте, заявил Сергей Череватый Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) до сих пор воюют в Бахмуте (Артемовске). С таким заявлением выступил представитель украинских войск Сергей Череватый. Так он ответил на слова главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о взятии города.

«Это неправда. Наши части воюют в Бахмуте», — сказал Череватый, отвечая журналистам на вопрос о правдивости заявления Пригожина о взятии города. Его слова передает Reuters.

Ранее Пригожин заявил, что силами ЧВК «Вагнер» был взят Бахмут. Он уточнил, что его войска начнут выходить из города с 25 мая.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) до сих пор воюют в Бахмуте (Артемовске). С таким заявлением выступил представитель украинских войск Сергей Череватый. Так он ответил на слова главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о взятии города. «Это неправда. Наши части воюют в Бахмуте», — сказал Череватый, отвечая журналистам на вопрос о правдивости заявления Пригожина о взятии города. Его слова передает Reuters. Ранее Пригожин заявил, что силами ЧВК «Вагнер» был взят Бахмут. Он уточнил, что его войска начнут выходить из города с 25 мая. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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