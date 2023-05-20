В ЯНАО желающие попасть на концерт Anna Asti платят до 15 тысяч рублей

21 мая 2023 в 05:09 Размер текста - 17 +

Концерт певицы Anna Asti пройдет в Ноябрьске 25 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) выступит 25 августа выступит с сольным концертом певица Anna Asti. Цена самых дорогих билетов на шоу составляет 15 тысяч рублей, сообщает сервис «Яндекс. Афиша». «Anna Asti открыла новую главу своей творческой карьеры и вернулась на сцену уже в роли сольной артистки. В Ноябрьске певица выступит с концертной программой в спортивно-оздоровительном центре „Зенит“ 25 августа в 19 часов», — сообщается на платформе «Яндекс. Афиша». Билеты на места рядом со сценой обойдутся желающим послушать певицу от 13 до 15 тысяч рублей. Стоимость мест на центральных трибунах варьируется от 8 до 10 тысяч, а на боковые трибуны можно попасть, заплатив от 3 до 7 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в декабре 2022 года Anna Asti выступала в Новом Уренгое. Билеты в зал дворца спорта «Звездный» стоили от 3,5 до 8 тысяч рублей.

В Ноябрьске (ЯНАО) выступит 25 августа выступит с сольным концертом певица Anna Asti. Цена самых дорогих билетов на шоу составляет 15 тысяч рублей, сообщает сервис «Яндекс. Афиша». «Anna Asti открыла новую главу своей творческой карьеры и вернулась на сцену уже в роли сольной артистки. В Ноябрьске певица выступит с концертной программой в спортивно-оздоровительном центре „Зенит“ 25 августа в 19 часов», — сообщается на платформе «Яндекс. Афиша». Билеты на места рядом со сценой обойдутся желающим послушать певицу от 13 до 15 тысяч рублей. Стоимость мест на центральных трибунах варьируется от 8 до 10 тысяч, а на боковые трибуны можно попасть, заплатив от 3 до 7 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в декабре 2022 года Anna Asti выступала в Новом Уренгое. Билеты в зал дворца спорта «Звездный» стоили от 3,5 до 8 тысяч рублей.