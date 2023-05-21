Боец «Вагнера»: мирный житель погиб от обстрела ВСУ за сутки до освобождения Бахмута

Житель Бахмута (Артемовска) погиб за сутки до освобождения города, когда пытался его покинуть. Он попал под обстрел ВСУ, сообщил боец группы «Вагнер», которая освобождала город.
«Один из мирных жителей, когда наши парни выбили противника, решил выйти из подвала и перейти на нашу сторону, чтобы его эвакуировали. Не дошел до нас буквально 50 метров — отработала артиллерия, его посекло осколками, скончался на месте», — рассказал боец РИА Новости.
В субботу, 20 мая, создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии Бахмута, бои за который шли с августа 2022 года. Минобороны России эту информацию подтвердило. Город был взят в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск, отметили в министерстве. В ВСУ заявили, что в городе по-прежнему остаются украинские войска.
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