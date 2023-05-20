Куйвашев дал важные установки главе свердловского минздрава из-за смога

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе регионального минздрава Андрею Карлову усилить работу медицинских служб в связи с ситуацией с лесными пожарами и смогом, который накрыл регион. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.
«В связи с поручением Евгения Куйвашева по ситуации с пожарами и смогом в регионе, главным врачам всех больниц необходимо обеспечить в круглосуточном режиме оказание помощи нуждающимся гражданам. При необходимости госпитализировать свердловчан в стационар», — пишет пресс-служба областного минздрава в Telegram.
Также при необходимости медработники должны эвакуировать людей в лечебные учреждения Екатеринбурга и актуализировать списки лиц, страдающих хроническими заболеваниями легких для проведения внепланового диспансерного осмотра. Заместители министра Карлова должны координировать работу курируемых служб по оказанию медпомощи жителям региона в оперативном режиме.
Ранее Андрей Карлов выступил к свердловчанам со срочным обращением из-за смога, который накрыл регион 21 мая. Из-за сильного задымления на свердловской трассе в ДТП столкнулись девять машин, в аварии погиб водитель «Газели». Также свердловчане сообщили о задымлении на Режевском тракте.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.