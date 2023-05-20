20 мая 2023

Куйвашев дал важные установки главе свердловского минздрава из-за смога

Куйвашев поручил усилить работу свердловских медслужб из-за ситуации с пожарами
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Открытие выставки "Карл Фаберже и Алексей Денисов-Уральский" в музее истории камнерезного и ювелирного искусства. Екатеринбург , куйвашев евгений, портрет
Куйвашев поставил задачу усилить работу медслужб из-за смога Фото:
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Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе регионального минздрава Андрею Карлову усилить работу медицинских служб в связи с ситуацией с лесными пожарами и смогом, который накрыл регион. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

«В связи с поручением Евгения Куйвашева по ситуации с пожарами и смогом в регионе, главным врачам всех больниц необходимо обеспечить в круглосуточном режиме оказание помощи нуждающимся гражданам. При необходимости госпитализировать свердловчан в стационар», — пишет пресс-служба областного минздрава в Telegram.

Также при необходимости медработники должны эвакуировать людей в лечебные учреждения Екатеринбурга и актуализировать списки лиц, страдающих хроническими заболеваниями легких для проведения внепланового диспансерного осмотра. Заместители министра Карлова должны координировать работу курируемых служб по оказанию медпомощи жителям региона в оперативном режиме.

Ранее Андрей Карлов выступил к свердловчанам со срочным обращением из-за смога, который накрыл регион 21 мая. Из-за сильного задымления на свердловской трассе в ДТП столкнулись девять машин, в аварии погиб водитель «Газели». Также свердловчане сообщили о задымлении на Режевском тракте.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе регионального минздрава Андрею Карлову усилить работу медицинских служб в связи с ситуацией с лесными пожарами и смогом, который накрыл регион. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области. «В связи с поручением Евгения Куйвашева по ситуации с пожарами и смогом в регионе, главным врачам всех больниц необходимо обеспечить в круглосуточном режиме оказание помощи нуждающимся гражданам. При необходимости госпитализировать свердловчан в стационар», — пишет пресс-служба областного минздрава в Telegram. Также при необходимости медработники должны эвакуировать людей в лечебные учреждения Екатеринбурга и актуализировать списки лиц, страдающих хроническими заболеваниями легких для проведения внепланового диспансерного осмотра. Заместители министра Карлова должны координировать работу курируемых служб по оказанию медпомощи жителям региона в оперативном режиме. Ранее Андрей Карлов выступил к свердловчанам со срочным обращением из-за смога, который накрыл регион 21 мая. Из-за сильного задымления на свердловской трассе в ДТП столкнулись девять машин, в аварии погиб водитель «Газели». Также свердловчане сообщили о задымлении на Режевском тракте.
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