Куйвашев дал важные установки главе свердловского минздрава из-за смога

Куйвашев поручил усилить работу свердловских медслужб из-за ситуации с пожарами

21 мая 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Куйвашев поставил задачу усилить работу медслужб из-за смога Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе регионального минздрава Андрею Карлову усилить работу медицинских служб в связи с ситуацией с лесными пожарами и смогом, который накрыл регион. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области. «В связи с поручением Евгения Куйвашева по ситуации с пожарами и смогом в регионе, главным врачам всех больниц необходимо обеспечить в круглосуточном режиме оказание помощи нуждающимся гражданам. При необходимости госпитализировать свердловчан в стационар», — пишет пресс-служба областного минздрава в Telegram. Также при необходимости медработники должны эвакуировать людей в лечебные учреждения Екатеринбурга и актуализировать списки лиц, страдающих хроническими заболеваниями легких для проведения внепланового диспансерного осмотра. Заместители министра Карлова должны координировать работу курируемых служб по оказанию медпомощи жителям региона в оперативном режиме. Ранее Андрей Карлов выступил к свердловчанам со срочным обращением из-за смога, который накрыл регион 21 мая. Из-за сильного задымления на свердловской трассе в ДТП столкнулись девять машин, в аварии погиб водитель «Газели». Также свердловчане сообщили о задымлении на Режевском тракте.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе регионального минздрава Андрею Карлову усилить работу медицинских служб в связи с ситуацией с лесными пожарами и смогом, который накрыл регион. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области. «В связи с поручением Евгения Куйвашева по ситуации с пожарами и смогом в регионе, главным врачам всех больниц необходимо обеспечить в круглосуточном режиме оказание помощи нуждающимся гражданам. При необходимости госпитализировать свердловчан в стационар», — пишет пресс-служба областного минздрава в Telegram. Также при необходимости медработники должны эвакуировать людей в лечебные учреждения Екатеринбурга и актуализировать списки лиц, страдающих хроническими заболеваниями легких для проведения внепланового диспансерного осмотра. Заместители министра Карлова должны координировать работу курируемых служб по оказанию медпомощи жителям региона в оперативном режиме. Ранее Андрей Карлов выступил к свердловчанам со срочным обращением из-за смога, который накрыл регион 21 мая. Из-за сильного задымления на свердловской трассе в ДТП столкнулись девять машин, в аварии погиб водитель «Газели». Также свердловчане сообщили о задымлении на Режевском тракте.