Пострадавших в аварии на Серовском тракте перевезли в другую больницу

21 мая 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Пострадавших в ДТП на свердловской трассе отправили в больницу Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Троих пострадавших в массовом ДТП на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов перегоспитализировали из Невьянской ЦРБ в больницу №23 города Екатеринбурга. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области. «По распоряжению министра свердловского Минздрава Андрея Карлова, пострадавшие в аварии на Серовском тракте перегоспитализированы в другую больницу. Они продолжат лечение в ЦГКБ №23 Екатеринбурга», — пишет пресс-служба регионального минздрава в Telegram. Утром 21 мая на Серовском тракте произошло несколько аварий, в которых столкнулись более девяти машин. В ГИБДД пояснили, что причиной ДТП стал смог, который накрыл регион. Всего в авариях пострадали девять человек, из которых один погиб, а трое были госпитализированы в Невьянскую ЦРБ. Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе регионального минздрава Андрею Карлову усилить работу медицинских служб из-за ситуации в области. Карлов также выступил со срочным обращением к свердловчанам.

Троих пострадавших в массовом ДТП на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов перегоспитализировали из Невьянской ЦРБ в больницу №23 города Екатеринбурга. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области. «По распоряжению министра свердловского Минздрава Андрея Карлова, пострадавшие в аварии на Серовском тракте перегоспитализированы в другую больницу. Они продолжат лечение в ЦГКБ №23 Екатеринбурга», — пишет пресс-служба регионального минздрава в Telegram. Утром 21 мая на Серовском тракте произошло несколько аварий, в которых столкнулись более девяти машин. В ГИБДД пояснили, что причиной ДТП стал смог, который накрыл регион. Всего в авариях пострадали девять человек, из которых один погиб, а трое были госпитализированы в Невьянскую ЦРБ. Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе регионального минздрава Андрею Карлову усилить работу медицинских служб из-за ситуации в области. Карлов также выступил со срочным обращением к свердловчанам.