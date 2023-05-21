Япония начнет лечить украинских раненых солдат

Япония начнет принимать на лечение раненых украинских солдат. Об этом говорится в сообщении японского МИД. В документе также указано, что Япония готова предоставить украинской стороне 100 военных грузовиков и 30 тысяч комплектов армейских рационов.
«Японская сторона предоставит Украине 100 военных грузовиков и других транспортных средств, а также порядка 30 тысяч комплектов армейских рационов, используемых военнослужащими Сил самообороны Японии. Также Япония начнет принимать на лечение раненых украинских солдат», — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что соответствующее решение принято после переговоров премьера-министр Японии Фумио Кисиды с Зеленским, которые прошли в Хиросиме.
Ранее Кисида высказал предположение, что конфликт вокруг Украины будет иметь затяжной характер. В связи с этим он заявил, что странам G7 важно вместе поддерживать Киева. Также Кисида и Зеленский заявляли, что Украина и Япония выводят отношения на уровень глобального партнерства.
Япония начнет принимать на лечение раненых украинских солдат. Об этом говорится в сообщении японского МИД. В документе также указано, что Япония готова предоставить украинской стороне 100 военных грузовиков и 30 тысяч комплектов армейских рационов. «Японская сторона предоставит Украине 100 военных грузовиков и других транспортных средств, а также порядка 30 тысяч комплектов армейских рационов, используемых военнослужащими Сил самообороны Японии. Также Япония начнет принимать на лечение раненых украинских солдат», — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что соответствующее решение принято после переговоров премьера-министр Японии Фумио Кисиды с Зеленским, которые прошли в Хиросиме. Ранее Кисида высказал предположение, что конфликт вокруг Украины будет иметь затяжной характер. В связи с этим он заявил, что странам G7 важно вместе поддерживать Киева. Также Кисида и Зеленский заявляли, что Украина и Япония выводят отношения на уровень глобального партнерства.