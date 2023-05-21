21 мая 2023

Япония начнет лечить украинских раненых солдат

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, десант, военные, нато, наемник, stock
Решение о лечении украинских солдат в Японии принято после переговоров Кисиды с Зеленским Фото:
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Япония начнет принимать на лечение раненых украинских солдат. Об этом говорится в сообщении японского МИД. В документе также указано, что Япония готова предоставить украинской стороне 100 военных грузовиков и 30 тысяч комплектов армейских рационов.

«Японская сторона предоставит Украине 100 военных грузовиков и других транспортных средств, а также порядка 30 тысяч комплектов армейских рационов, используемых военнослужащими Сил самообороны Японии. Также Япония начнет принимать на лечение раненых украинских солдат», — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что соответствующее решение принято после переговоров премьера-министр Японии Фумио Кисиды с Зеленским, которые прошли в Хиросиме.

Ранее Кисида высказал предположение, что конфликт вокруг Украины будет иметь затяжной характер. В связи с этим он заявил, что странам G7 важно вместе поддерживать Киева. Также Кисида и Зеленский заявляли, что Украина и Япония выводят отношения на уровень глобального партнерства.

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Япония начнет принимать на лечение раненых украинских солдат. Об этом говорится в сообщении японского МИД. В документе также указано, что Япония готова предоставить украинской стороне 100 военных грузовиков и 30 тысяч комплектов армейских рационов. «Японская сторона предоставит Украине 100 военных грузовиков и других транспортных средств, а также порядка 30 тысяч комплектов армейских рационов, используемых военнослужащими Сил самообороны Японии. Также Япония начнет принимать на лечение раненых украинских солдат», — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что соответствующее решение принято после переговоров премьера-министр Японии Фумио Кисиды с Зеленским, которые прошли в Хиросиме. Ранее Кисида высказал предположение, что конфликт вокруг Украины будет иметь затяжной характер. В связи с этим он заявил, что странам G7 важно вместе поддерживать Киева. Также Кисида и Зеленский заявляли, что Украина и Япония выводят отношения на уровень глобального партнерства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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