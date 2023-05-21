21 мая 2023

Главу соцслужбы Кургана, подозреваемую в мошенничестве, отстранили от должности

© Служба новостей «URA.RU»
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Самоизоляция. Курган, социальное такси
Главу социальной службы Кургана отстранили от должности Фото:

В курганском управлении соцзащиты с руководящей должности убрали Людмилу Яшину, которую следственные органы подозревают в мошенничестве. Об этом URA.RU стало известно из открытых источников.

«ГКУ „УСЗН №1“ Курган. Яшина Людмила Ивановна. Исполняющий обязанности директора (29.12.14 — 15.05.23)», — сообщается в открытых источниках деловой информации. Бывшую чиновницу подозревают в создании мошеннической схемы с участием своих подчиненных.

До 4 апреля Яшина являлась директором управления без приставки и. о. Изменения могли быть связаны с уголовным делом, которое возбуждено в отношении нее и сына женщины. Женщина якобы посылала подчиненных на обучение в учреждение, которое возглавляет ее сын. Средства на оплату обучения поступали из бюджета. Ущерб мог составить более 1,2 млн рублей.

В управлении соцзащиты редакции пояснили, что Яшина не уволена. При этом в настоящее время исполняющим обязанности директора является Наталья Лобода, которая ранее работала замдиректора по материально-технической части.

Редакция направила запрос в управление соцзащиты Курганской области с просьбой прокомментировать изменения в руководстве. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что руководителя курганского управления соцзащиты поместили под домашний арест. Уголовное дело по факту мошеннических действий возбудили в конце марта.

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В курганском управлении соцзащиты с руководящей должности убрали Людмилу Яшину, которую следственные органы подозревают в мошенничестве. Об этом URA.RU стало известно из открытых источников. «ГКУ „УСЗН №1“ Курган. Яшина Людмила Ивановна. Исполняющий обязанности директора (29.12.14 — 15.05.23)», — сообщается в открытых источниках деловой информации. Бывшую чиновницу подозревают в создании мошеннической схемы с участием своих подчиненных. До 4 апреля Яшина являлась директором управления без приставки и. о. Изменения могли быть связаны с уголовным делом, которое возбуждено в отношении нее и сына женщины. Женщина якобы посылала подчиненных на обучение в учреждение, которое возглавляет ее сын. Средства на оплату обучения поступали из бюджета. Ущерб мог составить более 1,2 млн рублей. В управлении соцзащиты редакции пояснили, что Яшина не уволена. При этом в настоящее время исполняющим обязанности директора является Наталья Лобода, которая ранее работала замдиректора по материально-технической части. Редакция направила запрос в управление соцзащиты Курганской области с просьбой прокомментировать изменения в руководстве. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что руководителя курганского управления соцзащиты поместили под домашний арест. Уголовное дело по факту мошеннических действий возбудили в конце марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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