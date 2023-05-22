В Белоруссии помиловали экс-главреда Nexta Протасевича

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Роман Протасевич был помилован
Роман Протасевич был помилован Фото:
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Протесты в Белоруссии

Бывший главный редактор telegram-канала Nexta Роман Протасевич был помилован. Ранее его осудили на восемь лет из-за протестов в Белоруссии. О решении суда рассказал сам Протасевич.

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — заявил Роман Протасевич, его слова приводит агентство «Белта».

Экс-главред Nexta был приговорен к восьми годам лишения свободы 3 мая Минским областным судом. Ранее суд заочно выносил решение о приговоре в 20 лет, передает телеканал 360. Его признали виновным в оскорблениях президента республики Александра Лукашенко и причастным к публичным призывам захвата государственной власти. Сам Протасевич был арестован 23 мая 2021 года.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых победил действующий лидер страны, в республике начались протестные акции. Telegram-канал Nexta был одной из платформ, где они освещались.

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Бывший главный редактор telegram-канала Nexta Роман Протасевич был помилован. Ранее его осудили на восемь лет из-за протестов в Белоруссии. О решении суда рассказал сам Протасевич. «Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — заявил Роман Протасевич, его слова приводит агентство «Белта». Экс-главред Nexta был приговорен к восьми годам лишения свободы 3 мая Минским областным судом. Ранее суд заочно выносил решение о приговоре в 20 лет, передает телеканал 360. Его признали виновным в оскорблениях президента республики Александра Лукашенко и причастным к публичным призывам захвата государственной власти. Сам Протасевич был арестован 23 мая 2021 года. После президентских выборов в Белоруссии, на которых победил действующий лидер страны, в республике начались протестные акции. Telegram-канал Nexta был одной из платформ, где они освещались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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