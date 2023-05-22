В Белоруссии помиловали экс-главреда Nexta Протасевича

Бывший главный редактор telegram-канала Nexta Роман Протасевич был помилован. Ранее его осудили на восемь лет из-за протестов в Белоруссии. О решении суда рассказал сам Протасевич.
«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — заявил Роман Протасевич, его слова приводит агентство «
Экс-главред Nexta был приговорен к восьми годам лишения свободы 3 мая Минским областным судом. Ранее суд заочно выносил решение о приговоре в 20 лет, передает телеканал 360. Его признали виновным в оскорблениях президента республики Александра Лукашенко и причастным к публичным призывам захвата государственной власти. Сам Протасевич был арестован 23 мая 2021 года.
После президентских выборов в Белоруссии, на которых победил действующий лидер страны, в республике начались протестные акции. Telegram-канал Nexta был одной из платформ, где они освещались.
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