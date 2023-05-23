В Госдуме ответили, когда будут судить украинских военных

После завершения специальной военной операции Россия может заняться организацией судов над украинскими военнослужащими, совершившими преступления в ходе боевых действий. Об этом URA.RU сообщил депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
«По большому счету, наша задача сейчас просто завершить спецоперацию. Завершить ее победоносно, вот и все. А дальше мы после победы разберемся, кого судить, когда судить, в какие сроки и так далее. Рефлексировать на эту тему можно будет после спецоперации», — сказал Александр Бородай.
В мае 2022 года Соломенский райсуд Киева приговорил российского сержанта Вадима Шишимарина, участвовавшего в спецоперации, к пожизненному сроку. Спустя два месяца киевский апелляционный суд заменил пожизненное заключение. Коллегия судей во главе с Александром Кияшко смягчила приговор до 15 лет лишения свободы.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!