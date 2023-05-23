В Госдуме ответили, когда будут судить украинских военных

Депутат Госдумы Бородай допустил суды над украинскими военными после проведения СВО
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Суды над украинскими военными преступниками могут начаться после СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После завершения специальной военной операции Россия может заняться организацией судов над украинскими военнослужащими, совершившими преступления в ходе боевых действий. Об этом URA.RU сообщил депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай.

«По большому счету, наша задача сейчас просто завершить спецоперацию. Завершить ее победоносно, вот и все. А дальше мы после победы разберемся, кого судить, когда судить, в какие сроки и так далее. Рефлексировать на эту тему можно будет после спецоперации», — сказал Александр Бородай.

В мае 2022 года Соломенский райсуд Киева приговорил российского сержанта Вадима Шишимарина, участвовавшего в спецоперации, к пожизненному сроку. Спустя два месяца киевский апелляционный суд заменил пожизненное заключение. Коллегия судей во главе с Александром Кияшко смягчила приговор до 15 лет лишения свободы.

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После завершения специальной военной операции Россия может заняться организацией судов над украинскими военнослужащими, совершившими преступления в ходе боевых действий. Об этом URA.RU сообщил депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай. «По большому счету, наша задача сейчас просто завершить спецоперацию. Завершить ее победоносно, вот и все. А дальше мы после победы разберемся, кого судить, когда судить, в какие сроки и так далее. Рефлексировать на эту тему можно будет после спецоперации», — сказал Александр Бородай. В мае 2022 года Соломенский райсуд Киева приговорил российского сержанта Вадима Шишимарина, участвовавшего в спецоперации, к пожизненному сроку. Спустя два месяца киевский апелляционный суд заменил пожизненное заключение. Коллегия судей во главе с Александром Кияшко смягчила приговор до 15 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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