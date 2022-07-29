Осужденному на Украине военному РФ отменили пожизненный срок

Вадим Шишимарин приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщили в СМИ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Киевский апелляционный суд заменил пожизненное заключение российского военного Вадима Шишимарина на 15 лет лишения свободы. Об этом сообщил украинский портал «Грати».
«Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского аппеляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину. Пожизненное заключение заменено на 15 лет лишения свободы», — говорится в публикации СМИ.
Соломенский суд Киева признал Шишимарина виновным в нарушении законов и обычаев войны 23 мая. Кроме того, военного обвинили в умышленным убийстве 62-летнего жителя села Александра Шелипова, приговорив военного к пожизненному заключению.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
Подпишитесь на наш дайджест!