Осужденному на Украине военному РФ отменили пожизненный срок

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Вадим Шишимарин приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщили в СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевский апелляционный суд заменил пожизненное заключение российского военного Вадима Шишимарина на 15 лет лишения свободы. Об этом сообщил украинский портал «Грати».

«Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского аппеляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину. Пожизненное заключение заменено на 15 лет лишения свободы», — говорится в публикации СМИ.

Соломенский суд Киева признал Шишимарина виновным в нарушении законов и обычаев войны 23 мая. Кроме того, военного обвинили в умышленным убийстве 62-летнего жителя села Александра Шелипова, приговорив военного к пожизненному заключению.

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Киевский апелляционный суд заменил пожизненное заключение российского военного Вадима Шишимарина на 15 лет лишения свободы. Об этом сообщил украинский портал «Грати». «Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского аппеляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину. Пожизненное заключение заменено на 15 лет лишения свободы», — говорится в публикации СМИ. Соломенский суд Киева признал Шишимарина виновным в нарушении законов и обычаев войны 23 мая. Кроме того, военного обвинили в умышленным убийстве 62-летнего жителя села Александра Шелипова, приговорив военного к пожизненному заключению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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