Белгородский губернатор посоветовал пока не возвращаться домой эвакуированным

Гладков: зачистка от украинских диверсантов в Белгородской области продолжается
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Аэропорт. Курган, аэропорт, чемоданы
В Грайворонском округе продолжается зачистка, сообщил Вячеслав Гладков Фото:
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Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Жителям Грайворонского округа Белгородской области пока не стоит возвращаться в свои дома, так как в округе продолжается зачистка после проникновения украинской ДРГ. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«Возвращаться в свои дома жителям пока не стоит. В Грайворонском округе продолжается зачистка», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что зачистку проводят совместными усилиями Минобороны и силовых ведомств. Власти своевременно сообщат о появлении возможности для безопасного возвращения жителей в свои дома, заключил Гладков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал проникновение украинской ДРГ на территорию Белгородской области диверсией. Таким образом ВСУ хотят отвлечь внимание от потери Бахмута (Артемовска).

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Жителям Грайворонского округа Белгородской области пока не стоит возвращаться в свои дома, так как в округе продолжается зачистка после проникновения украинской ДРГ. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Возвращаться в свои дома жителям пока не стоит. В Грайворонском округе продолжается зачистка», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что зачистку проводят совместными усилиями Минобороны и силовых ведомств. Власти своевременно сообщат о появлении возможности для безопасного возвращения жителей в свои дома, заключил Гладков. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал проникновение украинской ДРГ на территорию Белгородской области диверсией. Таким образом ВСУ хотят отвлечь внимание от потери Бахмута (Артемовска).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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