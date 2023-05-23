Белгородский губернатор посоветовал пока не возвращаться домой эвакуированным

Гладков: зачистка от украинских диверсантов в Белгородской области продолжается

23 мая 2023 в 09:21 Размер текста - 17 +

В Грайворонском округе продолжается зачистка, сообщил Вячеслав Гладков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область Жителям Грайворонского округа Белгородской области пока не стоит возвращаться в свои дома, так как в округе продолжается зачистка после проникновения украинской ДРГ. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Новость по теме В Белгородскую область зашли украинские диверсанты: главное к вечеру 22 мая «Возвращаться в свои дома жителям пока не стоит. В Грайворонском округе продолжается зачистка», — написал Гладков в своем telegram-канале . Он добавил, что зачистку проводят совместными усилиями Минобороны и силовых ведомств. Власти своевременно сообщат о появлении возможности для безопасного возвращения жителей в свои дома, заключил Гладков. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал проникновение украинской ДРГ на территорию Белгородской области диверсией. Таким образом ВСУ хотят отвлечь внимание от потери Бахмута (Артемовска).

Жителям Грайворонского округа Белгородской области пока не стоит возвращаться в свои дома, так как в округе продолжается зачистка после проникновения украинской ДРГ. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Возвращаться в свои дома жителям пока не стоит. В Грайворонском округе продолжается зачистка», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что зачистку проводят совместными усилиями Минобороны и силовых ведомств. Власти своевременно сообщат о появлении возможности для безопасного возвращения жителей в свои дома, заключил Гладков. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал проникновение украинской ДРГ на территорию Белгородской области диверсией. Таким образом ВСУ хотят отвлечь внимание от потери Бахмута (Артемовска).