В Белгородскую область зашли украинские диверсанты: главное к вечеру 22 мая

Украинская ДРГ проникла на территорию Белгородской области днем 22 мая
новость из сюжетаУкраинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область
Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла на территорию Белгородской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО). URA.RU приводит главные новости к 22 мая.
- Днем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, о проникновении ДРГ в Грайворонский округ. Он подчеркнул, что российская сторона обладает всеми ресурсами, чтобы отбить атаку. Спустя время Гладков сообщил о введении на территории области режим КТО.
- Число пострадавших в результате атаки украинских диверсантов выросло до восьми человек, уточнил Гладков. На данный момент нет ни одного погибшего. Жители области стали самостоятельно покидать свои дома.
- Президент России Владимир Путин оперативно получил информацию об атаке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что ведется работа по их уничтожению и выдавливанию с российской территории. Песков также объяснил причину атаки по Белгородской области. По его словам, таким образом Украина пытается отвлечь внимание от потери Бахмута (Артемовска).
- Перед проникновением ДРГ ночью здание администрации села Головчино Белгородской области было атаковано дроном. На крыше произошло возгорание. Днем до украинской атаки Гладков сообщил, что Белгородская область была обстреляна 100 раз за сутки.
- Евросоюз в скором времени отправит Украине истребители F-16. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
- Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин прокомментировал URA.RU передачу Украине истребителей F-16. Он отметил, что украинским военным придется потратить несколько лет на то, чтобы научиться ими управлять. Специалист с маленьким опытом рискует превратить истребитель в легкую мишень для противника, заключил он.
- Армия России уничтожила украинские объекты на территории аэродрома «Днепр». Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, его слова приводит Пятый канал.
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