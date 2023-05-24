В США раскритиковали провальную тактику Зеленского в Артемовске

Responsible Statecraft: продолжая удерживать Артемовск, Зеленский совершил большую ошибку
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В удержании Артемовска не было никакого смысла, пишет Responsible Statecraft Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Представители Пентагона и западных стран уговаривали президента Украины Владимира Зеленского вывести войска из Артемовска (Бахмута), но вместо этого украинский лидер решил превратить бой за этот город в театральное представление, отправляя туда все больше свежих войск. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

«Многие западные военные эксперты, в том числе представители Пентагона, уже давно призывали Зеленского организовать упорядоченный вывод войск из Артемовск», — говорится в материале издания. Там добавили, что такое решение выглядело предпочтительным, так как оно помогло бы сохранить войска и боеприпасы для использования в более важных боях. Вместо этого украинский президент отправлял все больше и больше войск в Артемовск, в том числе и самых лучших, для бессмысленного удержания города, что было похожим на какое-либо театральное представление, заключили в материале.

Ранее военный аналитик и бывший офицер британской разведки Фрэнк Ледвидж заявил, что Украине стоило вывести войска из Артемовска еще в марте. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая объявил о полном взятии Артемовска.

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Представители Пентагона и западных стран уговаривали президента Украины Владимира Зеленского вывести войска из Артемовска (Бахмута), но вместо этого украинский лидер решил превратить бой за этот город в театральное представление, отправляя туда все больше свежих войск. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft. «Многие западные военные эксперты, в том числе представители Пентагона, уже давно призывали Зеленского организовать упорядоченный вывод войск из Артемовск», — говорится в материале издания. Там добавили, что такое решение выглядело предпочтительным, так как оно помогло бы сохранить войска и боеприпасы для использования в более важных боях. Вместо этого украинский президент отправлял все больше и больше войск в Артемовск, в том числе и самых лучших, для бессмысленного удержания города, что было похожим на какое-либо театральное представление, заключили в материале. Ранее военный аналитик и бывший офицер британской разведки Фрэнк Ледвидж заявил, что Украине стоило вывести войска из Артемовска еще в марте. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая объявил о полном взятии Артемовска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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