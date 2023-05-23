Советник Пушилина рассказал об опасной обстановке в Артемовске

Советник Пушилина Гагин: спасателям и коммунальным службам не позволяют работать в Артемовске
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Выставка Глазами Донбасса. Екатеринбург, гагин ян
Ян Гагин заявил, что в Артемовск необходимо ввести саперов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Коммунальным службам и спасателям не позволяют начать работу в Артемовске (Бахмуте) из-за сохраняющейся опасной обстановки в городе. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Сейчас там (в Артемовске — прим. URA.RU) еще достаточно опасно. Коммунальные службы, и даже спасатели, пока еще там работать не могут», — сообщил Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, для начала в город необходимо ввести саперов.

Ранее, 20 мая, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Артемовска. Позже его слова подтвердили в Минобороны России.

Еще в марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что потеря города станет политическим поражением для Киева. Также руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов в беседе с URA.RU сказал, что сдача Артемовска украинской армией заставит Запад задуматься над тем, чтобы начать мирные переговоры с Москвой.

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Коммунальным службам и спасателям не позволяют начать работу в Артемовске (Бахмуте) из-за сохраняющейся опасной обстановки в городе. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «Сейчас там (в Артемовске — прим. URA.RU) еще достаточно опасно. Коммунальные службы, и даже спасатели, пока еще там работать не могут», — сообщил Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, для начала в город необходимо ввести саперов. Ранее, 20 мая, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Артемовска. Позже его слова подтвердили в Минобороны России. Еще в марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что потеря города станет политическим поражением для Киева. Также руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов в беседе с URA.RU сказал, что сдача Артемовска украинской армией заставит Запад задуматься над тем, чтобы начать мирные переговоры с Москвой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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