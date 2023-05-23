Советник Пушилина рассказал об опасной обстановке в Артемовске

Коммунальным службам и спасателям не позволяют начать работу в Артемовске (Бахмуте) из-за сохраняющейся опасной обстановки в городе. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Сейчас там (в Артемовске — прим. URA.RU) еще достаточно опасно. Коммунальные службы, и даже спасатели, пока еще там работать не могут», — сообщил Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, для начала в город необходимо ввести саперов.
Ранее, 20 мая, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Артемовска. Позже его слова подтвердили в Минобороны России.
Еще в марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что потеря города станет политическим поражением для Киева. Также руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов в беседе с URA.RU сказал, что сдача Артемовска украинской армией заставит Запад задуматься над тем, чтобы начать мирные переговоры с Москвой.
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