Холдинг челябинского экс-замгубернатора и «Черкизово» срывают продажу утиной фермы

Два спора вокруг продажи «Утиных ферм» объединили в одно дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Иски представителей агрохолдингов «Черкизово» и «Равис» с требованиями отмены результатов торгов по продаже обанкроченных «Утиных ферм» из села Миасское Красноармейского района (Челябинская область) объединили в одно дело. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, судебное заседание назначили на 7 июня.

«Объединить обособленные споры. Отложить судебное заседание до 7 июня», — уточняется в определении арбитражного суда региона.

Суд рассмотрит требования компаний «Куриное царство» из холдинга «Черкизово» и «ПКЗ „Дубровский“» из группы компаний «Равис». Их требования различаются в деталях, но суть едина: просят признать недействительными сделки купли-продажи имущества «Утиных ферм». Торги состоялись 6 марта, а 14 марта договор заключили с предпринимателем Курбонжоном Джамоловым из Красноармейского района.

Теперь истец «ПКЗ „Дубровский“» называет сделку притворной. Выгодоприобретателем по ней стал Джамолов, к которому отошли производственно-технический комплекс и внешние автодороги к нему. «Куриное царство» настаивает на получении в собственность всего имущества, «ПКЗ „Дубровский“» готов принять лишь производственный комплекс без автодорог. Представители «Черкизово» также потребовали, чтобы в случае прошедшей по сделкам оплаты 312 млн рублей взыскали с «Утиных ферм» и вернули Джамолову.

В марте сообщалось, что покупателем основной части актива выступила компания «Ресурс плюс» из Башкортостана, привлеченная теперь соответчиком по иску «ПКЗ „Дубровский“». Имущество фирма приобрела за 308,5 млн рублей. Лот с дорогами формально достался Игорю Базанову, действовавшему, как сразу отмечал «Федресурс», в интересах того же Джамолова. Стоимость контракта в рамках лота составила 4,1 млн рублей. Первоначально фермы продавались за 487,98 млн рублей стартовой цены. В августе цена была еще выше: 542 млн рублей. В настоящее время на возможные сделки по переходу прав собственности наложены ограничения.

«Утиные фермы», открывшись в 2014 году, проработали пять лет, и в феврале 2019 года были признаны банкротом. Основного владельца и гендиректора предприятия осудили за сокрытие средств организации, из которых надлежало платить налоги. При этом у должника нашли имущество на 1,054 млрд рублей. Продать собственность удалось лишь с пятой попытки. Годовой расчетный объем продукции компании оценивается до 6,5 тысячи тонн.