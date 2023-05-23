23 мая 2023

В Курганской области прогнозируют засуху в начале лета. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на промышленное освоение Хохловского месторождения урана. Шумихинский район, туча, лето, плохая погода, дорога, природа
Дожди в Кургане ожидаются только 28—29 мая Фото:

В Курганской области с 22 мая по 19 июня прогнозируют жаркую и сухую погоду. Об этом сообщается в посте группы «Погода 45 — погода в Кургане» в социальной сети «ВКонтакте».

«Прогнозы совсем плохие. Компьютерные модели рассчитывают, что жаркая и сухая погода на Урале продержится вплоть до конца второй декады июня. Блокирующий антициклон намертво зафиксировался над нашей территорией и не пропускает циклоны», — указано в посте группы.

Между тем, на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщается, что до конца мая (24-30 мая) в регионе температура воздуха днем будет подниматься до 31 градуса. Ночью прогнозируют температуру чуть больше 10 градусов. Осадки в виде дождя ожидаются на 28—29 мая.

Ранее URA.RU писало, что синоптик-любитель пообещал курганцам жару до конца мая. Пик высокой температуры придется на 27—28 мая.

В Кургане на конец мая синоптики обещают сухую
В Кургане на конец мая синоптики обещают сухую
Жаркая и сухая погода в Курганской области продлится почти до середины июня
Жаркая и сухая погода в Курганской области продлится почти до середины июня

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В Курганской области с 22 мая по 19 июня прогнозируют жаркую и сухую погоду. Об этом сообщается в посте группы «Погода 45 — погода в Кургане» в социальной сети «ВКонтакте». «Прогнозы совсем плохие. Компьютерные модели рассчитывают, что жаркая и сухая погода на Урале продержится вплоть до конца второй декады июня. Блокирующий антициклон намертво зафиксировался над нашей территорией и не пропускает циклоны», — указано в посте группы. Между тем, на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщается, что до конца мая (24-30 мая) в регионе температура воздуха днем будет подниматься до 31 градуса. Ночью прогнозируют температуру чуть больше 10 градусов. Осадки в виде дождя ожидаются на 28—29 мая. Ранее URA.RU писало, что синоптик-любитель пообещал курганцам жару до конца мая. Пик высокой температуры придется на 27—28 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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