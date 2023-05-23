Дожди в Кургане ожидаются только 28—29 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с 22 мая по 19 июня прогнозируют жаркую и сухую погоду. Об этом сообщается в посте группы «Погода 45 — погода в Кургане» в социальной сети «ВКонтакте».

«Прогнозы совсем плохие. Компьютерные модели рассчитывают, что жаркая и сухая погода на Урале продержится вплоть до конца второй декады июня. Блокирующий антициклон намертво зафиксировался над нашей территорией и не пропускает циклоны», — указано в посте группы.

Между тем, на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщается, что до конца мая (24-30 мая) в регионе температура воздуха днем будет подниматься до 31 градуса. Ночью прогнозируют температуру чуть больше 10 градусов. Осадки в виде дождя ожидаются на 28—29 мая.

Ранее URA.RU писало, что синоптик-любитель пообещал курганцам жару до конца мая. Пик высокой температуры придется на 27—28 мая.

В Кургане на конец мая синоптики обещают сухую Фот: группа «Погода 45 — погода в Кургане» в социальной сети «ВКонтакте»