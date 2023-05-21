21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

Синоптик-любитель пообещал курганцам жару до конца мая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский мост. Курган, лето, жара, фонтан
Снижение температуры ожидается в начале июня Фото:

В Курганской области до конца мая сохранится жаркая погода. Пик жары придется на 27—28 мая, а воздух будет прогреваться до +30…+33 градусов. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн.

«С 22 по 31 мая в регионе прогнозируется теплая и сухая погода. Днем температура будет достигать от +27 до +32 градусов, а ночью от +8 до +13 градусов. Пик жары придется на 27—28 мая. В эти дни воздух прогреется до +30…+33 градусов», — сообщает Винштейн на своем сайте.

После 31 мая температура понизится до климатической нормы. В первые дни июня она составит +22 — +28 градусов днем и +8 — +14 градусов ночью.

Пик жары придется на 27 и 28 мая
Пик жары придется на 27 и 28 мая

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В Курганской области до конца мая сохранится жаркая погода. Пик жары придется на 27—28 мая, а воздух будет прогреваться до +30…+33 градусов. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. «С 22 по 31 мая в регионе прогнозируется теплая и сухая погода. Днем температура будет достигать от +27 до +32 градусов, а ночью от +8 до +13 градусов. Пик жары придется на 27—28 мая. В эти дни воздух прогреется до +30…+33 градусов», — сообщает Винштейн на своем сайте. После 31 мая температура понизится до климатической нормы. В первые дни июня она составит +22 — +28 градусов днем и +8 — +14 градусов ночью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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