Синоптик-любитель пообещал курганцам жару до конца мая. Фото

22 мая 2023 в 05:50 Размер текста - 17 +

Снижение температуры ожидается в начале июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области до конца мая сохранится жаркая погода. Пик жары придется на 27—28 мая, а воздух будет прогреваться до +30…+33 градусов. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. «С 22 по 31 мая в регионе прогнозируется теплая и сухая погода. Днем температура будет достигать от +27 до +32 градусов, а ночью от +8 до +13 градусов. Пик жары придется на 27—28 мая. В эти дни воздух прогреется до +30…+33 градусов», — сообщает Винштейн на своем сайте. После 31 мая температура понизится до климатической нормы. В первые дни июня она составит +22 — +28 градусов днем и +8 — +14 градусов ночью. Пик жары придется на 27 и 28 мая Илья Винштейн

В Курганской области до конца мая сохранится жаркая погода. Пик жары придется на 27—28 мая, а воздух будет прогреваться до +30…+33 градусов. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. «С 22 по 31 мая в регионе прогнозируется теплая и сухая погода. Днем температура будет достигать от +27 до +32 градусов, а ночью от +8 до +13 градусов. Пик жары придется на 27—28 мая. В эти дни воздух прогреется до +30…+33 градусов», — сообщает Винштейн на своем сайте. После 31 мая температура понизится до климатической нормы. В первые дни июня она составит +22 — +28 градусов днем и +8 — +14 градусов ночью.