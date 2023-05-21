Снижение температуры ожидается в начале июня
В Курганской области до конца мая сохранится жаркая погода. Пик жары придется на 27—28 мая, а воздух будет прогреваться до +30…+33 градусов. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн.
«С 22 по 31 мая в регионе прогнозируется теплая и сухая погода. Днем температура будет достигать от +27 до +32 градусов, а ночью от +8 до +13 градусов. Пик жары придется на 27—28 мая. В эти дни воздух прогреется до +30…+33 градусов», — сообщает Винштейн на своем сайте.
После 31 мая температура понизится до климатической нормы. В первые дни июня она составит +22 — +28 градусов днем и +8 — +14 градусов ночью.
Пик жары придется на 27 и 28 мая
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