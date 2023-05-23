23 мая 2023
22 мая 2023

Тюменцы отказываются от отдыха в Грузии

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, взлетное поле, аэропорт тбилиси, аэропорт имени шота руставели
Тюменцев также отталкивают высокие цены на отдых в Грузии Фото:

Жители Тюмени боятся отдыхать в Грузии из-за беспорядков, которые устроила грузинская партия после приземления российского самолета в аэропорту Тбилиси. Об этом URA.RU сообщила руководитель туристического агентства «Fun&Sun» Наталья Приходько. Также тюменцев отталкивают цены на отпуск в этой стране.

«Спрашивают часто про Грузию, раньше туры туда хорошо продавались, был прямой рейс из Екатеринбурга. Но пока повестка отпугивает и стоимость отпуска в этой стране сейчас сильно изменилась. Отдых в Грузии вырос в цене», — рассказала URA.RU Приходько. Руководитель турагентства добавила, что сейчас тюменцы могут попасть в Грузию только из Москвы.

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Первый за четыре года прямой рейс из Москвы в Тбилиси вылетел 19 мая. После приземления российского самолета в аэропорт Грузии местная оппозиционная партия устроила беспорядки. Госдеп США пригрозил Тбилиси санкциями за возобновление авиасообщения с РФ.

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Жители Тюмени боятся отдыхать в Грузии из-за беспорядков, которые устроила грузинская партия после приземления российского самолета в аэропорту Тбилиси. Об этом URA.RU сообщила руководитель туристического агентства «Fun&Sun» Наталья Приходько. Также тюменцев отталкивают цены на отпуск в этой стране. «Спрашивают часто про Грузию, раньше туры туда хорошо продавались, был прямой рейс из Екатеринбурга. Но пока повестка отпугивает и стоимость отпуска в этой стране сейчас сильно изменилась. Отдых в Грузии вырос в цене», — рассказала URA.RU Приходько. Руководитель турагентства добавила, что сейчас тюменцы могут попасть в Грузию только из Москвы. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Первый за четыре года прямой рейс из Москвы в Тбилиси вылетел 19 мая. После приземления российского самолета в аэропорт Грузии местная оппозиционная партия устроила беспорядки. Госдеп США пригрозил Тбилиси санкциями за возобновление авиасообщения с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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