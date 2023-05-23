Тюменцы отказываются от отдыха в Грузии

24 мая 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Тюменцев также отталкивают высокие цены на отдых в Грузии Фото: Сергей Заикин © URA.RU Жители Тюмени боятся отдыхать в Грузии из-за беспорядков, которые устроила грузинская партия после приземления российского самолета в аэропорту Тбилиси. Об этом URA.RU сообщила руководитель туристического агентства «Fun&Sun» Наталья Приходько. Также тюменцев отталкивают цены на отпуск в этой стране. «Спрашивают часто про Грузию, раньше туры туда хорошо продавались, был прямой рейс из Екатеринбурга. Но пока повестка отпугивает и стоимость отпуска в этой стране сейчас сильно изменилась. Отдых в Грузии вырос в цене», — рассказала URA.RU Приходько. Руководитель турагентства добавила, что сейчас тюменцы могут попасть в Грузию только из Москвы. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Первый за четыре года прямой рейс из Москвы в Тбилиси вылетел 19 мая. После приземления российского самолета в аэропорт Грузии местная оппозиционная партия устроила беспорядки. Госдеп США пригрозил Тбилиси санкциями за возобновление авиасообщения с РФ.

Жители Тюмени боятся отдыхать в Грузии из-за беспорядков, которые устроила грузинская партия после приземления российского самолета в аэропорту Тбилиси. Об этом URA.RU сообщила руководитель туристического агентства «Fun&Sun» Наталья Приходько. Также тюменцев отталкивают цены на отпуск в этой стране. «Спрашивают часто про Грузию, раньше туры туда хорошо продавались, был прямой рейс из Екатеринбурга. Но пока повестка отпугивает и стоимость отпуска в этой стране сейчас сильно изменилась. Отдых в Грузии вырос в цене», — рассказала URA.RU Приходько. Руководитель турагентства добавила, что сейчас тюменцы могут попасть в Грузию только из Москвы. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Первый за четыре года прямой рейс из Москвы в Тбилиси вылетел 19 мая. После приземления российского самолета в аэропорт Грузии местная оппозиционная партия устроила беспорядки. Госдеп США пригрозил Тбилиси санкциями за возобновление авиасообщения с РФ.