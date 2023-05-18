Как будут проходить выборы при военном положении

18 мая 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Стало известно, как будут проходить выборы при военном положении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуме приняли закон в третьем чтении, который регламентирует проведение выборов и референдумов на территориях, где введено военное положение. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы. URA.RU приводит основные изменения. Во время военного положения губернатор региона, в котором планируются выборы, должен отправить предложение о их проведении в ЦИК субъекта. Это должно произойти не ранее, чем за 130 и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. ЦИК совещается с Минобороны и ФСБ не позднее чем пять дней со дня поступления предложения. Затем выносится решение о принятии или отклонении инициативы губернатора.

Если ЦИК решает назначить выборы, то об этом сообщают главе государства. При отклонении предложения сообщают губернатору.

Если существует угроза для жизни и здоровья граждан при подготовке и проведении выборов, то об этом ЦИК информирует президента. Когда будет устранена опасность, кампания возобновится.

Избирательные участки могут появиться за пределами субъекта по решению региональной избирательной комиссии во время выборов. ЦИК образовывает списки избирателей, формирует участковые избирательные комиссии, составляет протоколы об итогах голосования и определяет итоги выборов и другие вопросы подготовки и их проведения.

Журналисты, оформленные только по трудовому договору, могут подсчитывать голоса от СМИ. Сейчас военное положение действует в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ранее сообщалось, что оппозиционные кандидаты отправляли своих наблюдателей с аккредитацией дружественных СМИ на подсчет голосов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме приняли закон в третьем чтении, который регламентирует проведение выборов и референдумов на территориях, где введено военное положение. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы. URA.RU приводит основные изменения. Во время военного положения губернатор региона, в котором планируются выборы, должен отправить предложение о их проведении в ЦИК субъекта. Это должно произойти не ранее, чем за 130 и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. ЦИК совещается с Минобороны и ФСБ не позднее чем пять дней со дня поступления предложения. Затем выносится решение о принятии или отклонении инициативы губернатора. Если ЦИК решает назначить выборы, то об этом сообщают главе государства. При отклонении предложения сообщают губернатору. Если существует угроза для жизни и здоровья граждан при подготовке и проведении выборов, то об этом ЦИК информирует президента. Когда будет устранена опасность, кампания возобновится. Избирательные участки могут появиться за пределами субъекта по решению региональной избирательной комиссии во время выборов. ЦИК образовывает списки избирателей, формирует участковые избирательные комиссии, составляет протоколы об итогах голосования и определяет итоги выборов и другие вопросы подготовки и их проведения. Журналисты, оформленные только по трудовому договору, могут подсчитывать голоса от СМИ. Сейчас военное положение действует в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ранее сообщалось, что оппозиционные кандидаты отправляли своих наблюдателей с аккредитацией дружественных СМИ на подсчет голосов.