Как будут проходить выборы при военном положении

В Госдуме приняли закон в третьем чтении, который регламентирует проведение выборов и референдумов на территориях, где введено военное положение. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы. URA.RU приводит основные изменения.
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Во время военного положения губернатор региона, в котором планируются выборы, должен отправить предложение о их проведении в ЦИК субъекта. Это должно произойти не ранее, чем за 130 и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.
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ЦИК совещается с Минобороны и ФСБ не позднее чем пять дней со дня поступления предложения. Затем выносится решение о принятии или отклонении инициативы губернатора.
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Если ЦИК решает назначить выборы, то об этом сообщают главе государства. При отклонении предложения сообщают губернатору.
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Если существует угроза для жизни и здоровья граждан при подготовке и проведении выборов, то об этом ЦИК информирует президента. Когда будет устранена опасность, кампания возобновится.
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Избирательные участки могут появиться за пределами субъекта по решению региональной избирательной комиссии во время выборов. ЦИК образовывает списки избирателей, формирует участковые избирательные комиссии, составляет протоколы об итогах голосования и определяет итоги выборов и другие вопросы подготовки и их проведения.
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Журналисты, оформленные только по трудовому договору, могут подсчитывать голоса от СМИ.
Сейчас военное положение действует в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ранее сообщалось, что оппозиционные кандидаты отправляли своих наблюдателей с аккредитацией дружественных СМИ на подсчет голосов.
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